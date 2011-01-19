-TECAVÜZ VE GASP İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI VAN (A.A) - 19.01.2011 - Van'da bir kadına tecavüz edip çantasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 16 Ocakta merkeze bağlı Kalecik köyü yakınlarında A.Ç. isimli kadına tecavüz ettikten sonra çantasını da gasp ettikleri gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan Tarık Demokan, Şehmuz Coşkun, Necdet Erçiçek, Ömer Dinçkan, Bayram Diker ve Gökhan Ataç'ın Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı. Sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, yoğun güvenlik önlemi altında adliye getirilen zanlıların, Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Buradaki işlemlerinden sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, yaklaşık 3 saat süren mahkeme sonunda tutuklandı. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili kimliği belirlenen 2 kişinin de arandığını bildirdi. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 16 Ocakta kent merkezine bağlı Kalecik köyü yakınlarında A.Ç. isimli kadına tecavüz ederek çantasını gasp eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınmıştı.