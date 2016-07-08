Tecavüz uğrayan kadına, “Neden bacaklarını kapatmadın” diye soran yargıç yargılanıyor

Kanada’da bir tecavüz kurbanının davasında sorduğu cinsiyetçi sorularla tepki çeken yargıç Robin Camp, yargılanacak. Camp, 19 yaşındaki genç bir kadının tecavüze uğramasından sonra açılan davada kadına “Neden tecavüzü durdurmak için bacaklarını kapatmadın”, “Neden kalçanı, tecavüzcünün içine girmesini engelleyeceğin bir pozisyona getirmedin” gibi sorular sormuştu.

Birgün'ün haberine göre, Calgary Üniversitesi’nin hukuk akademisyenlerinin yargıç Camp hakkında şikâyette bulunmasının ardından Camp’ın yargılanmasına karar verildi. Ağustos ayında bir hafta boyunca sürecek sorgu ve dava sürecinin ardından Eylül’de Kanada Yargı Konseyi’ne gönderilecek. Şimdilik görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Camp, Konsey’in kararının ardından meslekten de men edilebilir.