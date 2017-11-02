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TECAVÜZ ŞÜPHELİSİNİN DAHA ÖNCE KARIŞTIĞI KAPKAÇ OLAYI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki E

02 Kasım 2017 18:24

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA
Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki E.A.\'ya üst geçidin altından geçerken tecavüz edip 60 lirasını gasp ettiği öne sürülen Fatih Y.\'nin daha önce karıştığı kapkaç olayının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir metro istasyonunda kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, E.A. kapkaç olayını gerçekleştirdikten sora kaçıyor. Kapkaça uğrayan 2 kadında da E.A.\'nın peşinden koşuyor.

Görüntü Dökümü:
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- Kapkaç anı
- Şüphelinin emniyetten çıkışı

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