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Dünya

Tecavüz sonucu hamile kalan 10 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Yüksek Mahkeme, kürtaja izin vermemişti

17 Ağustos 2017 16:22

Hindistan'da bir akrabasının tecavüzü sonucu hamile kalan 10 yaşındaki çocuk, doğum yaptı ve bir kız bebeği dünyaya getirdi. Yüksek Mahkeme, kürtaja izin vermemişti.

Mahkeme, 28 Temmuz'da yapılan başvurunun reddine gerekçe olarak hamileliğin 32. haftasına girilmiş olmasını göstermiş, 'kürtaj için artık çok geç kalındığını' belirtmişti.

Doktorlardan oluşan bir panelin mahkeme heyetine gönderilmek üzere hazırladığı raporda "Hamileliğin bu aşamada sonlandırılması son derece riskli olur" yazıyordu.

Tecavüz ile suçlanan sanık şu anda tutuklu. Yargılanmayı bekliyor.

Her 155 dakikada bir 16 yaş altındaki bir çocuğa tecavüz

Hindistan yasaları, hamileliğin 20. haftasından sonra kürtaja izin vermiyor. Ancak doktorlar annenin hayatının tehlikede olduğu yönünde mahkemeye rapor sunarsa kürtaj yapılabiliyor.

Son olayda da 10 yaşındaki çocuğun hamile olduğu geç anlaşılabilmişti.

Hindistan'da her 155 dakikada 16 yaş altındaki bir çocuk tecavüze uğruyor.

Hükümetin yürüttüğü bir çalışmaya katılan çocukların yüzde 53,22'si de bir tür cinsel tacize maruz kaldıklarını anlatmıştı.

Çocuklara tacizde bulunan kişiler genellikle güvendikleri kişiler ya da bakıcılar olarak polisin karşısına çıkıyor.

Hindistan'da her yıl 45 bin kadın ise doğum yaparken hayatını kaybediyor. 15 yaş altı çocukların doğum esnasında hayatlarını kaybetme riski ise iki buçuk kat daha yüksek.

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