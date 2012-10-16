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Tecavüz sanığından ilginç savunma!

Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye giden D.S.’nin hamile olduğu ortaya çıktı

16 Ekim 2012 20:23

 

17 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının evinde kendisine ilaçlı meşrubat içirildiğini ve tecaüze uğradığını iddia etti. Hamile kalan genç kız, ifadesinde, ''Çocuğum doğduğunda DNA testi yaptıracağım. Çocuğumun babası erkek arkadaşım ise şikayetçi değilim. Diğer 6 kişi benimle ilişkiye girdi ise onlardan davacı ve şikayetçiyim.'' dedi.
 
Konya’da oturan ve küçük yaşta annesi evi terk ettiği için işsiz babası H.S. ile birlikte yaşayan D.S. (17), yaklaşık 4 ay önce memleketi Gaziantep’e babaannesinin yanına tatile gitti. Burada erkek arkadaşı M.K. ile buluşan D.S., daha sonra sevgilisinin evine gitti. Eve gittiğinde içerde tanımadığı 6 kişiyi gören D.S. iddiaya göre, sevgilisiyle odada tek başına sohbet ederken, ikram edilen meşrubatı içtikten sonra başı dönüp uyuya kaldı. Uyandığında vücudunun alt tarafı çıplak olan ve tecavüze uğradığını fark eden D.S., kıyafetlerini giyinip evine gitti. Olayı kimseye anlatamayan D.S., babası ile tekrar Konya’ya döndü.
 
Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye giden D.S.’nin hamile olduğu ortaya çıktı. Doktorlar durumu polise bildirdi. D.S. de devlet koruması altına alındı. Polise verdiği ilk ifadesinde başından geçenleri anlatan 4 aylık hamile D.S., ”Çocuğum doğduğunda DNA testi yaptıracağım. Çocuğumun babası M.K. ise şikayetçi değilim. M.K.’den şu anda da şikayetçi değilim. Diğer 6 kişi benimle ilişkiye girdi ise onlardan davacı ve şikayetçiyim” dedi. 
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

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