Tecavüz sanığına kanlı infaz



Freiburg Lörrach Başsavcısı Dieter Inhofer 23 bıçak darbesi alan tecavüz sanığının hayatını kaybettiğini açıkladı. Katil zanlısı gencin yanı sıra, cinayete karıştığından şüphe edilen 48 yaşındaki babası ve 21 yaşındaki bir tanıdıklarının da gözaltına alındığı belirtildi.

Geçen hafta katil zanlısının kız kardeşine tecavüz ettiğinden şüphelenilen 27 yaşındaki adamın, çarşamba akşamı Fransa sınırındaki Neuenburg'daki bir park yerinde bıçaklanarak öldürdüğü bildiriliyor.

Başsavcı Inhofer 17 yaşındaki gencin cinayeti kabul ettiğini ancak gözaltındaki üç şüphelinin ifadelerinin birbirinden büyük farklılıklar gösterdiğini kaydetti. Yakalanan dördüncü şüphelinin ise serbest bırakıldığı açıklandı.