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Dünya
Deutsche Welle

Tecavüz sanığına kanlı infaz

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde 17 yaşındaki bir gencin, kız kardeşine tecavüz ettiği gerekçesiyle 27 yaşındaki bir adamı bıçaklayarak öldürdüğü bildiriliyor.

20 Haziran 2014 18:56


Freiburg Lörrach Başsavcısı Dieter Inhofer 23 bıçak darbesi alan tecavüz sanığının hayatını kaybettiğini açıkladı. Katil zanlısı gencin yanı sıra, cinayete karıştığından şüphe edilen 48 yaşındaki babası ve 21 yaşındaki bir tanıdıklarının da gözaltına alındığı belirtildi.

Geçen hafta katil zanlısının kız kardeşine tecavüz ettiğinden şüphelenilen 27 yaşındaki adamın, çarşamba akşamı Fransa sınırındaki Neuenburg'daki bir park yerinde bıçaklanarak öldürdüğü bildiriliyor.

Başsavcı Inhofer 17 yaşındaki gencin cinayeti kabul ettiğini ancak gözaltındaki üç şüphelinin ifadelerinin birbirinden büyük farklılıklar gösterdiğini kaydetti. Yakalanan dördüncü şüphelinin ise serbest bırakıldığı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya Baden WürttembergLörrach Başsavcısı Dieter InhoferFransaNeuenburgInhoferWelle Türkçe DW/AFP/dpa BW/BS

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