Tecavüz sanığı polise beraat gerekçesi: Mağdurun telefonunda çok sayıda erkek numarası var

Felat BOZARSLAN/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı M.B. adlı kadına (21) tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan özel harekât polisi B.K.\'nin (24) beraatine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. M.B.\'nin telefonunda çok sayıda erkeğe ait numara bulunması, aynı zamanda telefon hafızasında başka erkeklerle uygunsuz görüntülerin yer alması beraat gerekçeleri arasında gösterildi.

Mardin\'de, sosyal medyadan tanıştığı M.B.\'ye tecavüz ettiği iddiasıyla, hakkında \'nitelikli cinsel istismar\' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan özel harekât polisi B.K., davanın 8 şubat 2018 tarihli celsesinde beraat etti. Beraat kararını veren ve aralarında 2 kadın hâkimin de bulunduğu Mardin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda yer alan savcılık görüşünde, Adli Tıp raporuna yer verildi. Raporda, iddia edilen tecavüz olayından bir gün sonra yapılan iç beden muayenesinde, mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık görüldüğü, saptanan bulguların bir gün önceki cinsel ilişki hikâyesiyle uyumlu olduğunun belirlendiği kaydedildi. Ayrıca, raporun, olayın oluş şekliyle uyumlu olduğu belirtildi. Alınan ruh sağlığı raporuna göre de mağdurun ruh sağlığının olaydan etkilendiği belirtilirken, olay yerindeki bulgulardan alınan meni örneklerindeki genotiplerin, sanıktan alınan kan örneğindeki genotip ile uyumlu olduğunun tespit edildiği de kaydedildi.

MAĞDURUN İFADELERİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN DEĞİL

Sanığın tüm aşamalarda suçlamaları kabul etmediği belirtilen kararda, diğer polislerce mağdura baskı yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Mağdur ifadelerinde çelişkiler olduğu ve bunun bir kısmının hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı kaydedilen kararda, \'M.B.\'nin sanığın kendisi ile zorla ve rızası dışında ilişkiye girdiğini söylemesine rağmen, sanığın evinde, onun şortunu giyecek kadar rahat davranmasının, sanığın çağırır çağırmaz hiç tereddüt etmeden yatak odasına gitmesinin, diğer odada arkadaşı ve diğer polis memuru olmasına rağmen, cinsel saldırıya uğradığında bunlardan yardım istememesinin, ilk cinsel saldırının ardından aşağıya indikten sonra, çevreden yardım isteme veya yetkili makamlara haber verme yerine, kapının önünde oturup sigara içmesinin, sonra tekrar cinsel saldırıya uğradığı eve kendi rızasıyla çıkmasının ve hiçbir şey olmamış gibi sanığın yatak odasına geçmesinin hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı\' ifade idildi.

1 GÜN SONRA ALINAN RAPOR İÇİN \'ÇOK SONRA ALINDI\' İFADESİ

Olaydan iki gün sonra Mardin Adli Tıp Şube Müdürlüğü\'nden alınan raporda mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir derece yaralandığı belirtildiği halde, hemen olay sonrası Mardin Devlet Hastanesi\'nce verilen raporda darp cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Kararda, olaydan bir gün sonra mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık olduğuna ilişkin alınan raporun ise olaydan çok sonra alındığının belirlendiği ifade edildi.

TELEFON REHBERİNDE BİRÇOK ERKEK ŞAHSIN İSMİ KAYITLI

Mağdurun cep telefonu üzerinde yapılan dijital incelemede ise kişi listesinde birçok meslekten birçok erkeğin isminin kayıtlı olduğu belirtilen kararda, kayıtlardan birinin \'kızlık\' şeklinde kayıt edilmiş olduğu kaydedildi. Mağdurun telefonunda, \'şimdi emniyet kanki bitti o adam\" mesajı tespit edildiği vurgulanan kararda, telefondan birçok cinsel içerikli internet sitesine girildiğinin görüldüğü ifade edildi. Mağdur ile bazı başka erkeklerin uygunsuz görüntülerinin de cep telefonundaki kayıtlarda yer aldığının anlaşıldığı belirtilen mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi:

\"Katılanın ve tanıkların çelişkili ve olayın oluşumuna ve hayatın akışına uygun olmayan soyut beyanları dışında sanığın olay günü katılan ile rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğine ve suçu işlediğine dair, her türlü şüpheden uzak; kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden evrensel bir ceza hukuku genel ilkesi olan \'kuşkudan sanık yararlanır\' prensibi nazara alınarak beraatine karar verilmesi gerekmiştir.\"

SAVCI 3 KEZ TUTUKLAMA İSTEDİ, HÂKİM SERBEST BIRAKTI

İddianameye göre; Mardin\'de görev yapan özel harekât polisi B.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kasiyerlik yapan açıköğretim lisesi öğrencisi M.B.\'yi evine götürerek, aşırı alkol almasını sağlayıp, 2 kez tecavüz etti. Olayın polise bildirilmesi üzerine, kendilerini şüphelinin ağabeyi olarak tanıtan bazı polisler, mağduru şikâyetçi olmaması ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı. M.B.\'nin teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Olay gecesi mağdura kaldırıldığı hastanede \'Darp izi yoktur\' raporu verildiği ortaya çıktı. Şüpheli polis B.K. ise mağdurun kızlık zarındaki yırtığın eski olma ve olayın rıza dahilinde gerçekleşme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. B.K.\'nin serbest bırakılmasına 2 kez itiraz eden savcı, kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek tutuklanmasını istedi, savcılığın itirazları reddedildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da bilimsel kanıtlar ve mağdurun psikolojik durumu dikkate alındığında tecavüze uğradığının sabit olduğunu belirterek, sanığın görevi gereği tanıkları baskı altında bıraktığını ve tutuklanması gerektiğini söyledi.

KORKUDAN YAŞADIĞI ŞEHRİ TERK ETMİŞTİ

Eğitimini yarım bırakan ve işinden ayrılan, psikolojik tedaviye başlayan M.B., sanığın ve arkadaşlarının baskı ve tehditleri karşısında başka kente taşındı. M.B., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle görüntüsünü değiştirerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var. Bu yüzden il dışına çıkıyorum. Ailem bunları kaldıramaz, ben kaldıramam. Sesimi duysunlar istiyorum. Çok utanıyorum. Bana yardım etsinler. Sadece cezasını alsın ve yanına kâr kalmasın. Sanığın 3-4 arkadaşı beni arayıp yüksek miktarda para teklif etti. Kabul etmeyip, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık, arkasında büyük insanlar olduğunu söylüyor. Çok korkuyorum. Bütün hayallerimi yıktılar. Okulumu, iş yerimi bıraktım. Sürekli aklıma geliyor, dengem bozuluyor. İlaçla ayakta duruyorum. Ailem duyarsa kötü şeyler olur.\"

İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Mağdur, sanık polisin yargılandığı davanın karar duruşmasına katılmak üzere geldiği Mardin\'de ilaç içerek intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Devlet Hastanesi\'nde midesi yıkandıktan sonra taburcu edilmişti.



FOTOĞRAFLI