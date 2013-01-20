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Dünya

Tecavüz oranında yüzde 23 artış!

Delhi'de geçen yıla göre toplu tecavüz olaylarında yüzde 23 artış yaşandı

20 Ocak 2013 00:27

Toplu tecavüz vakasıyla gündeme gelen Yeni Delhi’de geçen yıl tecavüz olaylarının yüzde 23 arttığı belirtildi. Cinsel şiddet 16 Aralık’taki olaydan sonra da devam etti.

Geçen yıl 16 Aralık'ta bir üniversite öğrencisinin toplu tecavüz uğramasının ardından Hindistan'da kadınların yaşadığı dram tüm dünyada tartışılır oldu. Özellikle olayın meydana geldiği başkent Yeni Delhi'deki cinsel saldırılara yönelik veriler dikkat çekici. Hint polisinin yaptığı açıklamaya göre, geçen yıl tecavüz vakalarında yüzde 23 artış yaşandı. 2012'de 706 kadın tecavüze uğradı.

16 Aralık'ta bir otobüste meydana gelen ve ülke genelinde protestolara yol açan olaydan sonra bile başkentte, polise 45 tecavüz ve 76 cinsel taciz şikâyeti ulaştı.

Yeni Delhi, Hintliler tarafından “tecavüzlerin başkenti olarak" nitelendiriliyor. 16 milyonluk metropolde ülkenin ikinci büyük kenti Mumabi'dekinden iki kat daha fazla oranda kadın yaşıyor.

16 Aralık'taki tecavüz vakasının zanlılarının yargılanması sürüyor. Yeni Delhi Polis Müdürü Neerej Kumar, tecavüz nedeniyle mahkûmiyetlerin Yeni Delhi'de ülke genelindeki ortalamaya kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirtti. Kumar, tecavüze karşı daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti. Yeni Delhi polisi, kadınlara karşı cinsel şiddet karşısında yeterince sert hareket etmemekle suçlanıyor.

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