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Dünya

Tecavüz mağduruyla selfie çeken yetkili istifa etti

Gurjar'ın fotoğraf çekerken gülümsemesi tepkiyi artırmıştı

01 Temmuz 2016 21:58

Hindistan'da kocası ve kayınbiraderlerinin tecavüzüne uğradığı belirtilen bir kadınla selfie çeken Rajasthan Eyaleti Kadın Komisyonu üyesi, tepkiler üzerine istifa etti.

Eyalet yönetimi bünyesinde kadın hakları için faaliyet gösteren komisyonun üyeleri, 30 yaşındaki kadını polis merkezinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında komisyon üyesi Somya Gurjar'ın mağdurla birlikte selfie çekmesi sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki gördü.

Gurjar'ın fotoğraf çekerken gülümsemesi tepkiyi artırdı. Fotoğrafta, Komisyon Başkanı Suman Sharma da kadının kolundaki dövmeleri gösteriyor.

Gurjar fotoğrafın çekilmesini tecavüz mağdurunun istediğini, amacının onu rahatlatmak olduğunu söyledi.
 

"Alnına ve kollarına küfürlü dövme yaptılar"
 

Hindistan'da tecavüze uğrayanların kimliklerini ve kimliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bilgileri paylaşmak yasak.

Tecavüze uğradığı belirtilen kadın polise ifadesinde, 51 bin rupilik (755 dolar) çeyiz getirmediği için kocası ve kocasının kardeşlerince dövüldüğünü sonra da tecavüze uğradığını anlattı.

Zanlıların daha sonra kadının yüzüne ve kollarına küfür içeren dövmeler yaptığı belirtildi.

Zanlıların bunun ardından dövmeleri silmeye çalıştıkları ancak başaramadıkları ileri sürüldü.

Kadınlardan sorumlu komisyonun geniş yetkileri bulunuyor.

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