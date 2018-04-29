Tecavüz mağduru genç kadın duruşmadan bir gün önce intihara teşebbüs etti

Mardin'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden tanışıp görüştüğü polisin iki defa tecavüzüne uğradığını iddia eden 21 yaşındaki genç kadın intihara teşebbüs etti.

Çok sayıda hap alan genç kadının hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Genç kadının, polis hakkında şikayetçi olduğu, Perşembe günü görülecek davanın dördüncü duruşmasına katılmak üzere Mardin'e geldiği öğrenildi.

21 yaşındaki M.B., bir süre önce Doğan Haber Ajansı'na verdiği röportajda, sosyal medya üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki özel harekat polisi B.K. ile 9 Mayıs günü bir kafede buluştuklarını, buluşmadan sonra alkollü içecek aldıklarını ve aynı gece iki defa tecavüze uğradığını iddia etti.

Şikayetçi olmaması için bazı polislerin kendisini ikna etmeye çalıştığını iddia eden genç kadın, tecavüzden birkaç gün sonra savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Savcılığın talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevkedildi, yapılan muayenede genç kadının tecavüze uğradığı kesinleşti.

DHA'nın yaptığı habere göre, ifadesi alınan polis B.K. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ancak sanık, mağdurun bekaretinin daha önce bozulduğu ihtimali ve olayın rıza dahilinde gerçekleşme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı, savcılık bu karara itiraz etti.

1'inci Sulh Ceza Mahkemesi kuvvetli suç şüphesi olmadığı gerekçesiyle savcılığın itirazını reddetti.

İddianamenin kabulünden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil oldu. Tutuksuz yargılanan B.K. mahkemenin ilk duruşmasında M.B.'nin kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine genç kadın mahkemede sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı.

Bakanlığın avukatı M.B.'nin tecavüze uğradığının sabit olduğunu belirterek, sanığın görevi gereği tanıkları baskı altında bıraktığını ve tutuklanması gerektiğini savundu, ancak mahkeme sanığın tutuklanması talebini reddetti ve duruşma ertelendi.

Yaşadığı olaydan sonra travma geçiren genç kadın psikolojik tedavi görmeye başladı, hem işini hem de yaşadığı şehri terketmek zorunda kaldı. Ailesinin durumdan haberdar olmadığını, üzerinde çok fazla baskı hissettiğini söyleyen genç kadın DHA'ya verdiği röportajda sesini kimselere duyuramadığını anlattı:

"Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var. Bu yüzden il dışına çıkıyorum. Ailem bunları kaldıramaz, ben kaldıramam. Sesimi duysunlar istiyorum. Çok utanıyorum. Bana yardım etsinler. Sadece cezasını alsın ve yanına kâr kalmasın. Sanığın 3-4 arkadaşı beni arayıp yüksek miktarda para teklif etti. Kabul etmeyip, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık, arkasında büyük insanlar olduğunu söylüyor. Çok korkuyorum. Bütün hayallerimi yıktılar. Okulumu, işimi bıraktım. Sürekli aklıma geliyor, dengem bozuluyor. İlaçla ayakta duruyorum. Ailem duyarsa kötü şeyler olur."

Genç kadının, olaydan sonra yaşadığı travmadan dolayı daha önce de intihara teşebbüş ettiği belirtildi.