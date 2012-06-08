Tecavüz kurbanının isyanı: Kravatlarına değil yaralarıma bakın

İzmir’de, gideceği yere götürme bahanesiyle kamyonetlerine aldıkları üniversite öğrencisi E.E. adlı genç kıza köprü altında tecavüz ettikleri iddia edilen Ali Yavaş ve Gökhan Muşmula’nın, 24’er yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada, 14’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilmelerine tepki çığ gibi büyüyor

Milliyet'in haberine göre, olayın mağduru E.E., “Bu olay sonrası, sürekli hayatta tekrar huzurla varolabilmenin çabasını verdim. Ama sanıkların tahliye edilmeleri benim tekrar travma yaşamama neden oldu” dedi.



Bu olay sonrası önce okulunu, sonra da yaşadığı şehri terk eden üniversiteli E.E suçu kanıtlanmış, tecavüzcü oldukları kanıtlanmış sanıkların serbest bırakılmasını mantığının almadığını söyledi. E. şöyle dedi:

Kravat taktılar diye

“Hâkim bu kararı verirken ruh sağlığı zaten tahribata uğramış ve 1.5 yıl sonra tedavisi hâlâ devam eden beni hiç hesaba kattı mı acaba? Benim geleceğimi, benim okul hayatımı hiç hesaba kattı mı? Tecavüzün ve tecavüzcünün iyi hali nasıl oluyor? Bana bu dehşeti yaşattıkları gün tüm yalvarmalarıma ve direnmelerime rağmen bana yaptıkları bu kötülük ile tüm hayatımı ve geleceğimi bir çırpıda mahveden bu pisliklerde bırakın iyi hali, insanlık namına görülebilecek zerre kadar bir değer ya da vicdan yoktu. Tecavüzcüler kravat taktı diye iyi hal indirimi uygulayıp Yargıtay onayana kadar onları serbest bırakan hâkim, onların kravatlarından evvel gelip benim vücudumdaki dikişlere ve iyileşmeyen darp izlerine de baksın. Bu karar en az yaşadığım tecavüz kadar canımı acıttı.”



