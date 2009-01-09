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Dünya

Tecavüz kurbanı kıza jiletli kürtaj işkencesi

Afganistan’da tecavüze uğrayıp hamile kalan kızın ailesi, genç kızın karnını jiletle yararak bebeği çıkarıp canlı canlı gömdü

09 Ocak 2009 02:00

Afganistan’da uğradığı tecavüz yüzünden hamile kalan 14 yaşındaki Meryem adlı kızın karnını jiletle yararak hamileliğine son vermeye çalışan ailesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Dehşet verici olayda annesi ile ağabeyi, kızın karnını jiletle yarıp, çıkardıkları fetüsü diri diri gömdüler. Anestezi kullanılmadan karnı yarılan Meryem olayı, "Karnımdan aldıkları bebek canlıydı. Onu ağlarken gömdüler" diye anlattı. Daha sonra genç kızı hastaneye götüren babasının da doktorlara kızını bir köpeğin ısırdığı yalanını uydurduğu, ancak doktorların durumu anlayarak polise haber verdiği anlaşıldı.

Durumu kritik

Bamyan Hastanesi Başhekimi Dr.Dulam Nadir, genç kızın durumunun kritik olduğunu, ancak kendisine neler olduğunu anlatabildiğini söyledi. Dr.Nadir, ana, oğulun fetüsü çıkardıktan sonra genç kızın karnına dikiş de attıklarını, kendisini hastaneye getirmeden önce üç dört gün evde tuttuklarını belirtti.

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