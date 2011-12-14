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Dünya

Tecavüz kurbanı Afgan kadın, serbest bırakıldı KABİL (A.A)

14 Aralık 2011 21:12

-Tecavüz kurbanı Afgan kadın, serbest bırakıldı KABİL (A.A) - 14.12.2011 - Afganistan'da tecavüze uğradığı için zina suçuyla hapis cezasına çarptırılan ve uluslararası toplumun tepkisi üzerine affedilen kadın, serbest bırakıldı.   Avukat Kimberley Motley, 21 yaşındaki Gülnaz'ın dün gece serbest bırakıldığını ve güvenli bir yere götürüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.  2009 yılında kuzeninin tecavüzüne uğrayan Gülnaz, zina suçlamasıyla 2 yıl hapse mahkum edilmiş ve tecavüzcüsünden hamile kalan genç kadın, parmaklıklar ardında bir kız çocuğu doğurmuştu.  Temyiz mahkemesinin cezasını 12 yıla yükselttiği Gülnaz'a kendisine tecavüz eden kuzeni ile evlenmesi durumunda serbest bırakılacağı söylenmişti. Kasım ayında yapılan bir başka temyiz duruşmasında ise cezası 3 yıla indirilmişti.  Tüm dünyadan insan hakları derneklerinin genç kadının öyküsüne büyük ilgi ve tepki göstermesi üzerine Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, 1 Aralık'ta Gülnaz'ı affettiğini açıklamıştı.  Motley, Gülnaz'ın 7 yıl hapse mahkum edilen ve hala hapiste olan kuzeni ile evlenmesinin şimdilik söz konusu olmadığını söyledi.  Afganistan'da tecavüz kurbanı kadınlar da zina suçuyla hapse mahkum ediliyor.   

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