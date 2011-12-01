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Dünya

Tecavüz kurbanı Afgan kadın "affedildi" KABİL (A.A)

01 Aralık 2011 22:35

-Tecavüz kurbanı Afgan kadın "affedildi" KABİL (A.A) - 01.12.2011 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, tecavüze uğradığı için zina suçuyla hapis cezasına çarptırılan bir kadını, saldırganla evlenmeyi kabul etmesi üzerine affetti. Karzai'nin ofisinden yapılan açıklamada, 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gülnaz adlı kadının ve ona tecavüz eden kişinin evlenmeye karar verdikleri belirtildi.  Yargılandığı sırada mahkemenin evlilik koşuluyla özgürlük teklifini daha önce reddeden kadının, kuzeninin kocası olan ve 7 yıl hapis cezası alan saldırgan ile evlenmeyi kabul etmesi üzerine affa uğradığı kaydedildi.  Karzai'nin, cezaevinde bir kız çocuğu doğuran kadını affetmesi için 5 binden fazla kişinin katıldığı bir imza kampanyası başlatılmıştı.  İnsan hakları örgütleri, tecavüze uğrayan ya da ev içi şiddete maruz kalan yüzlerce Afgan kadının cezaevinde olduğuna dikkat çekiyor.

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