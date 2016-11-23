T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tecavüz konulu 'Küçük Gelin' dizisi infial yarattı

"Türkiye’de de önümüzdeki günlerde küçük kızlara tecavüz edenlerin evlenme durumunda ceza almayacağına yönelik bir yasa yürürlüğe girebilir, bu çok absürd"

23 Kasım 2016 01:45

Uruguay'da yayınlanan ve Ozan Uzunoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, 13 yaşında Zehra adlı bir kız çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesini konu alan 'Küçük Gelin' isimli dizi, ülkede infial yarattı. 

Sputnik’in haberine göre Ozan Uzunoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ve Çağla Şimşek’in canlandırdığı 13 yaşındaki Zehra’nın tecavüzcüsü ile evlendirilmesini konu alan Küçük Gelin dizisinin Uruguay’da bir televizyon kanalında gösterilmesi büyük tartışma yarattı. Kitle örgütleri dizinin yayından kaldırılması için imza kampanyası başlattı. Ayrıca BM Kadınlar Birimi, UNICEF ve devlet kuruluşları da dizinin yayından kaldırılması için talepte bulundu. 

Sosyal medyada büyük tepki

Dizinin yayından kaldırılmasını talep eden Cotidiano Mujer (Kadınlar Bugün) isimli kuruluşun Koordinatörü Lillian Celibetri, konuyla ilgili konuştu.

Celiberti, "Basın böyle yayınları yaparken dikkatli olmalı. Dizinin sonunda küçük kız tecavüzcüsüne aşık oluyor. Türkiye’de de önümüzdeki günlerde küçük kızlara tecavüz edenlerin evlenme durumunda ceza almayacağına yönelik bir yasa yürürlüğe girebilir, bu çok absürd" ifadelerini kullandı. Öte yandan dizi, Uruguay’da sosyal medyada da büyük tepki çekti

ETİKETLER

uruguayküçük gelintecavüzOzan Uzunoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24