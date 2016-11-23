Tecavüz konulu 'Küçük Gelin' dizisi infial yarattı

Uruguay'da yayınlanan ve Ozan Uzunoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, 13 yaşında Zehra adlı bir kız çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesini konu alan 'Küçük Gelin' isimli dizi, ülkede infial yarattı.

Sputnik’in haberine göre Ozan Uzunoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ve Çağla Şimşek’in canlandırdığı 13 yaşındaki Zehra’nın tecavüzcüsü ile evlendirilmesini konu alan Küçük Gelin dizisinin Uruguay’da bir televizyon kanalında gösterilmesi büyük tartışma yarattı. Kitle örgütleri dizinin yayından kaldırılması için imza kampanyası başlattı. Ayrıca BM Kadınlar Birimi, UNICEF ve devlet kuruluşları da dizinin yayından kaldırılması için talepte bulundu.

Sosyal medyada büyük tepki

Dizinin yayından kaldırılmasını talep eden Cotidiano Mujer (Kadınlar Bugün) isimli kuruluşun Koordinatörü Lillian Celibetri, konuyla ilgili konuştu.

Celiberti, "Basın böyle yayınları yaparken dikkatli olmalı. Dizinin sonunda küçük kız tecavüzcüsüne aşık oluyor. Türkiye’de de önümüzdeki günlerde küçük kızlara tecavüz edenlerin evlenme durumunda ceza almayacağına yönelik bir yasa yürürlüğe girebilir, bu çok absürd" ifadelerini kullandı. Öte yandan dizi, Uruguay’da sosyal medyada da büyük tepki çekti