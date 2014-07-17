Tecavüz iddiası ile yargılanan polis, 'paralel yapının tuzağı' dedi

Tecavüz girişiminde bulunmakla yargılanan bir polis, tecavüze yeltendiği öne sürülen kadını “bana paralel yapı buldu” diyerek savcılığa başvurdu. Savcı yargılamanın devam ettiğini hatırlatarak, polisin şikâyetine takipsizlik verdi.

2003 yılında ABD Büyükelçiliği’nde görev yapan polis memuru K.S, konsoloslukta Türk kadın çalışana tecavüz girişiminde bulunduğu gerekçesiyle önce “meslekten ihraç” edildi, daha sonra da hakkında dava açıldı. Davadan ceza alınca dosya Yargıtay’a gönderildi. İhraç edilen polis, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’na gelerek, tecavüz etmeye çalıştığı kadının kendisinin meslekten atılması için “paralel örgüt” tarafından ayarlandığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Soruşturma evrakı Savcı Serdar Coşkun’a düştü. Savcı Coşkun, polisin şikâyeti ile ilgili halen yargılamanın devam ettiğini, olayın Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’yla alakasının olmadığını, yargılama konusu olan bir olayla ilgili iddiaların da ilgili mahkemeye sunulması gerektiğini hatırlatarak “takipsizlik” kararı verdi.