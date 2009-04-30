Tecavüz hükümlüsü 22 yıl sonra aklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde, tecavüz suçlamasıyla 22 yıldan beri hapis yatan adamın suçsuz olduğu adli tıp testleri sonucu anlaşıldı.



Gary Alvin Richard'ın, savcılık makamıyla savunma avukatının, yargıca yaptıkları başvurunun ardından bugün salıverilmesi bekleniyor.



Richard'ın avukatı Bob Wicoff, kan grubuna göre yapılan yeni testlerin müvekkilinin suçsuz olduğunu ortaya çıkardığını belirtirken, savcılar da test sonuçlarının, daha önceki laboratuvar delilleriyle çeliştiğini kabul etti, ancak Richard'ın masum olup olmadığının henüz bilinmediğini savundu.



1987'de işlenen bir tecavüz suçu nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Richard, aklandığının kesinleşmesi durumunda, Harris ilçesinde, Houston kentindeki adli tıp laboratuvarından gelen hatalı delil nedeniyle cezası iptal edilen 4. kişi olacak.



