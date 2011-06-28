Tecavüz emri Kaddafi’den mi?

T24- Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya lideri Muammer Kaddafi, oğlu Seyfül İslam Kaddafi ve kayınbiraderi Abdullah el Senusi, tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Luis Moren-Ocampo, Libya’da ayaklanma sırasında tecavüzle ilgili kanıtların bulunduğunu, ancak suçlama için ellerinde yeterli kanıt bulunmadığını açıkladı.



CNN International’ın haberine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya’daki tecavüz olaylarıyla Kaddafi, Seyfül İslam ve Abdullah el Senusi arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. Savcı Moreno-Ocampo, tecavüz olaylarıyla ilgili deliller bulunduğunu, ancak Kaddafi’nin emir verdiğini kanıtlayamadıklarını söyledi.



Hollanda’nın Lahey kentindeki UCM, Kaddafi, Seyfül İslam ve Abdullah el Senusi hakkında 27 Haziran’da tutuklama kararı verdiğini açıklamıştı. Yargıç Sanji Masenono Monageng, dün yaptığı açıklamada, Libya liderinin yakın çevresiyle birlikte muhalifleri bastırmaya yönelik bir planı tasarladığını ve yönettiğini düşündürecek kanıtlar bulunduğunu bildirdi. Tutuklama kararı, cinayet ve işkence dâhil olmak üzere insanlığa karşı suçları içeriyor.Tutuklama kararına göre, söz konusu suçlar 15 Şubat’tan “en azından” 28 Şubat’a kadar devlet ve güvenlik güçleri aracılığıyla işlendi.



Kaddafi, oğlu ve El Senusi hakkında tutuklama talebinde bulunan Savcı Moreno-Ocampo, mahkemenin zanlıların tutuklanması için Libya’da operasyon yapan uluslararası güçlerden bir talepte bulunmadığını, esas sorumluluğun Birleşmiş Milletler üyesi olarak Libya’da bulunduğunu kaydetti. Kaddafi’nin yakalanmasının bir zaman sorunu olduğunu belirten Moreno-Ocampo, binlerce Boşnak'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan savaş suçlusu Ratko Mladi’in hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından 15 yıl sonra yakalandığını hatırlattı. Moreno-Ocampo, 1990’ların başlarında Yugoslavya’daki suçlarla ilgili 161 tutuklama karar verildiğini ve 160 zanlının yakalandığına dikkat çekti.



