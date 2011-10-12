'Tecavüz' amaçlı sprey satan zanlı yakalandı

T24 - İzmir Emniyeti, internette, tecavüz amacıyla kullanıldığı belirtilen bayıltıcı spreyin pazarlanmasıyla ilgili başlattığı soruşturmada 20 yaşındaki Çağkan Ökmen'i gözaltına aldı. İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, site kapatılmasına ve telefonlara da ulaşılamamasına rağmen soruşturmayı sürdürdü.
İnternette 'tecavüz için sprey' satışı
Güvenlik güçleri, önce sözü edilen firmanın gerçekte olmadığını belirledi. Araştırmalarını sürdüren polis, sitenin, 20 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu Ökmen'e ait olduğunu tespit etti.
Dolandırıcı olduğu ortaya çıktı!
Çağkan Ökmen'in ailesiyle birlikte Küçükyalı Semti’nde yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine akşam saatlerinde düzenlenen baskınla Ökmen yakalandı. Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Ökmen'i gözaltına alırken, bilgisayarlarına da el konuldu. Gerçekte herhangi bir ürün satmadığı, hesabına sprey almak için para yatıranları dolandırdığı ortaya çıkan Ökmen'in, internet sitesi tasarımı yapmak vaadiyle de birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.