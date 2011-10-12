'Tecavüz' amaçlı sprey satan zanlı yakalandı

T24 -

İnternette 'tecavüz için sprey' satışı



Dolandırıcı olduğu ortaya çıktı!



Güvenlik güçleri, önce sözü edilen firmanın gerçekte olmadığını belirledi. Araştırmalarını sürdüren polis, sitenin, 20 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu Ökmen'e ait olduğunu tespit etti.Çağkan Ökmen'in ailesiyle birlikte Küçükyalı Semti’nde yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine akşam saatlerinde düzenlenen baskınla Ökmen yakalandı. Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Ökmen'i gözaltına alırken, bilgisayarlarına da el konuldu. Gerçekte herhangi bir ürün satmadığı, hesabına sprey almak için para yatıranları dolandırdığı ortaya çıkan Ökmen'in, internet sitesi tasarımı yapmak vaadiyle de birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.