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'Tecavüz' amaçlı sprey satan zanlı yakalandı

İzmir Emniyeti internette tecavüz amaçlı olarak pazarlanan bayıltıcı spreyle ilgili soruşturma başlattı.

12 Ekim 2011 03:00

T24 - İzmir Emniyeti, internette, tecavüz amacıyla kullanıldığı belirtilen bayıltıcı spreyin pazarlanmasıyla ilgili başlattığı soruşturmada 20 yaşındaki Çağkan Ökmen'i gözaltına aldı. İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, site kapatılmasına ve telefonlara da ulaşılamamasına rağmen soruşturmayı sürdürdü.

İnternette 'tecavüz için sprey' satışı

Böyle rezil reklam görülmedi!

Güvenlik güçleri, önce sözü edilen firmanın gerçekte olmadığını belirledi. Araştırmalarını sürdüren polis, sitenin, 20 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu Ökmen'e ait olduğunu tespit etti.


Dolandırıcı olduğu ortaya çıktı!

Çağkan Ökmen'in ailesiyle birlikte Küçükyalı Semti’nde yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine akşam saatlerinde düzenlenen baskınla Ökmen yakalandı. Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Ökmen'i gözaltına alırken, bilgisayarlarına da el konuldu. Gerçekte herhangi bir ürün satmadığı, hesabına sprey almak için para yatıranları dolandırdığı ortaya çıkan Ökmen'in, internet sitesi tasarımı yapmak vaadiyle de birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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