Tebdil-i kıyafet rüşvet baskını

T24 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde rüşvet iddialarını yerinde incelemek için vatandaş gibi spor kıyafetle ziyaret etti.





Yeni bakanı kimse tanımadı. Demir, TBMM kulisinde bakanlığın çalışmalarını değerlendirirken, geçmiş yıllarda tapu müdürlüklerine yönelik rüşvet iddialarının artık gündemden kalktığını iddia etti.



Demir, bu kurumların çalışma düzenlerini görmek, vatandaşa yönelik muameleyi izlemek için birkaç kez kıyafet değiştirerek, sivil plakalı araçla ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi. Demir, ilk denetimini bir zamanlar rüşvet iddialarıyla haber olan Sincan Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde, diğerlerini de İstanbul’da yaptığını söyledi.



Vatandaşlara sorular sorarak, kurumun çalışma biçimini öğrenmeye çalıştığını belirten Demir, şunları anlattı:



“Tapu dairelerini kontrol etmek için arada sırada sade vatandaş gibi gidiyorum. Spor bir kıyafet giyiyor, kravatı falan çıkarıyorum. Arabama sivil plaka taktırarak gidiyorum. Korumalara siz dışarda kalın diyorum. İçeri girip oturdum bir süre, sistemin nasıl işlediğine, memurların vatandaşlara nasıl davrandığına baktım. Bankoda sıra bekledim. Otururken yanımda bekleyen vatandaşlarla sohbet ediyorum. Bir seferinde, ‘Burada işlerin hızlanması için bir şey yapmak gerekir mi? Var mı bir tanıdığın’ diye sordum. Vatandaş da, ‘Yok. Başvuruları sabahtan alıyor, öğleden sonra işlem yapıyorlar. Sabahtan gelip başvur’ dedi. Bazılarına tanıdık geliyorum galiba. Bunu bir yerden tanıyoruz diye bakıyorlar.”





Geçmişte kaldı



Demir, bu kurumlara yönelik rüşvet iddialarının geçmişte kaldığını belirterek, bu tür olaylarda vatandaşların da sorumluluğu olduğunu söyledi. Vatandaşların, işlerini kolaylaştırmak için para teklifinde bulunmasının da suç olduğunu belirten Demir iddialı konuştu ve “Tapu dairelerimiz artık dünyada rüşvet ve buna benzer şeylere bulaşmadan çalışan kurumlar haline geldi” dedi.

