TEB ve Fortis birleşiyor

T24 - Çolakoğlu Grubu ve BNP Paribas, TEB ile Fortis’in TEB bünyesinde birleştirilmesine karar verdi. 2011’de tamamlanacak birleşmeden sonra yeni banka Türkiye’nin dokuzuncu büyük bankası olacak

TEB Genel Müdürü Varol Civil, TEB’in ana ortağı Çolakoğlu Grubu ve Fortis’in ana ortağı BNP Paribas’ın, iki bankanın TEB bünyesinde birleştirilmesine karar verdiklerini açıkladı. Civil imzası ile yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere ver verildi:

“Çolakoğlu Grubu ve BNP Paribas, 3 Haziran 2010 tarihinde TEB ile Fortis Bank A.Ş.’nin birleşmesine ilişkin bir niyet mektubu imzalamıştır. Niyet mektubu uyarınca ve düzenleyici kurumların iznine tabi olarak, iki bankanın TEB altında birleşmesi kararlaştırılmıştır. Düzenleyici kurumlardan alınacak izinleri müteakip, hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri sonucunda TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin (TEB Mali) TEB’de çoğunluk hisselere sahip olmaya devam etmesi ve eskiden olduğu gibi Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas’ın her birinin TEB Mali’de yüzde 50 hissedarlık oranına sahip olması öngörülmektedir.”

Söz konusu işlemlerin tamamlanması ve nihai anlaşmaların imzalanmasının; düzenleyici kurumlardan ve şirketlerin yetkili kurumlarından gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, “Birleşmenin teknik detayları bu onaylar doğrultusunda tamamlanacaktır. Birleşmenin 2011 başında tamamlanması beklenmektedir” denildi.



9’uncu büyük banka olacak

Açıklamada, mevcut rakamlar baz alındığında, birleşme sonrası ortaya çıkacak yeni bankanın, 630 şube, 10 bin 500 çalışan, 3 milyon bireysel ve 500 bin tüzel müşterisiyle, aktif büyüklüğüne göre Türkiye’nin 9’uncu büyük bankası olacağı kaydedildi.