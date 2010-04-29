TEB ile Fortis birleşmesi tamamlanmak üzere

T24- Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, uzun süredir tartışma konusu olan TEB ile Fortis’in birleşmesi işlemlerinin bitirilmek üzere olduğunu söyledi.



Fortis’in Belçika ve Lüksemburg operasyonlarının Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) ortağı Fransız BNP Paribas tarafından satın alınmasıyla başlayan ve sürecin uzaması nedeniyle çeşitli spekülasyonlara neden olan TEB ve Fortis’in birleşmesi an meselesi. Birleşme için hazırlıkların sonuna gelindiğini açıklayan TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, “Bir ay içinde, yaz bitmeden birleşmeyle ilgili açıklama yapılacak. Sonbaharda da fiziki birleşme gerçekleşir” dedi.





Birleşmede TEB’in ana ortaklarından Çolakoğlu grubunun ya sermaye ekleyerek yüzde 50 olan payını sürdüreceğini ya da sermaye eklenmeden daha düşük bir pay ile devam edeceğini kaydeden Canevi, “Biz profesyoneller olarak ana hissedarların görüşmelerine katılmıyoruz. Ancak başka bir Türk ortak alınacağı yönündeki haberler de doğru değil” dedi. Dünyada batırılmayacak kadar büyük finans kurumlarına yönelik önlemlerle Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın bir süredir açıklamalarına konu olan orta ölçekli bankaların çoğaltılması önerisiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Canevi, “Ben uzun süredir Türkiye’de konsolidasyon olması gerektiğini savunuyorum.

Ancak bizde Batı’daki kadar dünya standartlarında küçültülmesi gereken banka henüz yok. Bu yüzden bizim büyük bankaların küçültülmesi gerektiğini düşünmüyorum” dedi.





LE FİGARO ‘BNP BÜYÜYECEK’ DEMİŞTİ





2009 Nisan ayında TEB ile birleşme kararı alan Fortis Bank’ın ortaya çıkacak yeni bankada BNP Paribas’ın yüzde 62 civarında payı olacağı ileri sürülmüştü. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Fortis’in yüzde 75’ini ve TEB’in yüzde 50’sini kontrol eden BNP Paribas’ın, yeni oluşumda yüzde 62 gibi bir payı olurken Çolakoğlu’nun yüzde 25 civarında, Belçika devletinin ise yüzde 12 payı olacağını iddia etmişti.