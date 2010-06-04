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Ekonomi

TEB ile Fortis birleşiyor

TEB ve Fortis, TEB bünyesinde birleşecek ve aktiflerine göre Türkiye'nin 9. büyük bankası olacak.

04 Haziran 2010 03:00

T24- TEB Genel Müdürü Varol Civil, TEB'in ana ortağı Çolakoğlu Grubu ve Fortis'in ana ortağı BNP Paribas'ın, iki bankanın TEB bünyesinde birleştirilmesine karar verdiğini açıkladı.


Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Civil imzası ile yapılan yazılı açıklamada, "Çolakoğlu Grubu ve BNP Paribas, 3 Haziran 2010 tarihinde TEB ile Fortis Bank A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin bir niyet mektubu imzalamıştır. Niyet mektubu uyarınca ve düzenleyici kurumların iznine tabi olarak, iki bankanın TEB altında birleşmesi kararlaştırılmıştır.

Düzenleyici kurumlardan alınacak izinleri müteakip, hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri sonucunda TEB Mali Yatırımlar A.Ş'nin (TEB Mali) TEB'de çoğunluk hisselere sahip olmaya devam etmesi ve eskiden olduğu gibi Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas'ın her birinin TEB Mali'de yüzde 50 hissedarlık oranına sahip olması öngörülmektedir.


Söz konusu işlemlerin tamamlanması, nihai anlaşmaların imzalanması ve düzenleyici kurumlardan ve şirketlerin yetkili kurumlarından gerekli izinlerin alınmasına bağlıdır. Birleşmenin teknik detayları bu onaylar doğrultusunda tamamlanacaktır. Birleşmenin 2011 başında tamamlanması beklenmektedir" denildi.


Açıklamada, mevcut rakamlar baz alındığında, birleşme sonrası ortaya çıkacak yeni bankanın, 630 şube, 10 bin 500 çalışan, 3 milyon bireysel ve 500 bin tüzel müşterisiyle, aktif büyüklüğüne göre Türkiye'nin 9'uncu büyük bankası olacağı kaydedildi.

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