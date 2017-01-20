TEB Genel Müdürü: 2017 toparlanma, 2018 varlık senesi olur

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici’ye göre 2016 'olmaz' denilenlerin gerçekleştiği, belirsizliklerin gölge yaptığı bir yıl oldu. 2017 'toparlanma' yılı ve ardından 2018 ise 'varlık' yılı olacak. Leblebici, döviz piyasasının da daha stabil olacağını düşünüyor.

Dünya'dan Ece Ceyhun'a konuşan Ümit Leblebici, 2016 yılının öngörülebilirlik açısından çok zor bir sene olduğunu belirterek “Türkiye çok zor şartlarda bir 2016 geçirdi. Hem kendi ekonomisini korumak durumunda kaldı, hem dış faktörlere karşı savunma geliştirmek durumunda kaldı. Olayların oluşunu bazen kontrol edemiyorsunuz ama olaylara nasıl reaksiyon gösterdiğiniz önemli. 2016’da başta kamu otoriteleri olmak üzere gelişmelere çok hızlı reaksiyon gösterdik. Bu bence çok önemli bir koordinasyon ve başarı göstergesi” tespitini yaptı.

"İkinci çeyrekten itibaren toparlanma başlayacak"

18 Temmuz’da Merkez Bankası ve bankaların koordineli çalışmasından başlayarak reel sektörü canlandırıcı adımların atıldığını hatırlatan Leblebici, 2016 yılında atılan bu adımların esas etkisinin de bu yıl görüleceğine işaret etti. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren ekonominin toparlanacağı öngörüsünde bulunan Leblebici, “2018 varlık senesi olur. Karamsar olmayalım. Sorunlarımızı tespit edelim. Bu ülkenin tecrübesi ve bilgi birikimi kendi dinamikleriyle sorunlarını çözmeye yeter. Birbirimize güvenelim, kendimize güvenelim… Her sorunu aşarız. Önceliğimiz yatırım ortamının iyileştirilmesi olmalı. Bu adımları da bir defada paket olarak planlayıp ‘hadi yapalım’ da diyemeyiz. Her şeyi planlama imkanımız yok ama doğru planlayabiliriz. Geniş perspektifte bakıp aşamaları tek tek geçmeliyiz. Önemli olan ani gelişmeler karşısında proaktif önlem alabilmek. Herkes önlem almaya çalışıyor. İyi ve doğru olan bu” değerlendirmesi yaptı.

"Döviz piyasası daha stabil olacak"

Leblebici, döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerini ise şu sözlerle açıkladı:

“Önemli olan dövizin volatilitesinin az olması. Volatilite azalınca fiyatlar daha öngörülebilir olacak. 2017’de volatilitenin az olduğu, daha öngörülebilir bir piyasa bekleyebilirsiniz. Hane halkından dövize talep yok. Yabancı yatırımcının da bir talebi yok. Kendi dengemizi buluruz. Daha stabil bir piyasa oluşacak” cevabını verdi. Ümit Leblebici, faiz tarafında ise ekonominin canlanması gerekliliğinden hareketle bunu destekleyecek bir faiz politikası izleneceğini düşünüyor. Bu nedenle faizin de yatay bir seyir izleyeceğinin altını çizen Leblebici, “Hatta konjonktürün imkan verdiği ölçüde de faizin aşağı yönlü bir trend izlemesini bekliyorum”