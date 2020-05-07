TEB Başkanı Çolak: Tıbbi maskelerin eczaneler dışında satılması güvenli değil

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, tıbbi maskelerin eczaneler dışında satılma kararına tepki gösterdi. Maskelerin güvenilir noktalardan temin edilmesi gerektiğini belirten Çolak, "Maskelerin belirli özellikleri onları koruyucu ya da koruyucu olmayan sınıfına kolayca sokabilir. Bu ürünlerden kâr elde etmek isteyen kişiler merdiven altında üretim yaparak, kalitesiz ürünleri piyasaya sürebilir" dedi.

Tıbbi maskelerin, marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformları üzerinden 1 TL tavan fiyatıyla satılacağı kararına tepki gösteren Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, "Tıbbi bir ürün olan maskenin eczane dışında, marketlerde yahut internette satılmasını doğru bulmuyor, mesleğimizin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle uyarı görevimizi yerine getiriyoruz" dedi. Çolak, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde maskenin ulaşılabilir olması gereklidir. Bu konuda biz de daha önce uyarılarımızı yapmış ve maskenin kamunun belirleyeceği bir tavan fiyatla ücretli olarak da erişilebilir olması talebimizi dile getirmiştik. Ancak maskenin tıbbi bir ürün olması dolaysıyla güvenilir noktalardan temin edilmesi gerekmektedir. Maskelerin belirli özellikleri onları koruyucu ya da koruyucu olmayan sınıfına kolayca sokabilir. Bu ürünlerden kâr elde etmek isteyen kişiler merdiven altında üretim yaparak, kalitesiz ürünleri piyasaya sürebilir. Bu ürünlerin halka ulaştırılmasında kalite değerlendirmelerinin de yapılması gereklidir. Bunu yapacak kişiler de tıbbi ürünlerin halka ulaştırılmasını bugüne dek üstlenmiş olan uzmanlar olacaktır. Bu nedenle, tıbbi bir ürün olan maskenin eczane dışında, marketlerde yahut internette satılmasını doğru bulmuyor, mesleğimizin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle uyarı görevimizi yerine getiriyoruz."