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Ekonomi

TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 50 milyon dolar finansman sağladı

27 Ağustos 2021 15:45

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı yeni sözleşme ile 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

Dünya'nın aktardığına göre TEB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma ile dış ticaretin devamlılığı amaçlanıyor.

TEB, EBRD tarafından salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, ocak ayında da 58 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzalamıştı.

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