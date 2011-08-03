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Teamül dönemi bitti!

YAŞ'ta 51 yıl sonra gelen yeni oturma düzenine AKP yorumu: "Teamül dönemi bitti"

03 Ağustos 2011 03:00


T24 - Bu yıl bir dizi “ilk” yaşanan YAŞ’ta yaşanan gelişmeleri ve ilk günü ortaya çıkan fotoğrafı değerlendiren AK Parti kurmayları, “teamül döneminin bittiğini” söylediler.

Vatan gazetesinin haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Askeri Şura’lar konusunda hemen her tartışmada en çok gündeme getirilen konu; ‘efendim teamüller’ deniyor. Teamül nedir? Sözlük anlamı, bir şeyin tekrarlana tekrarlana alışkanlık haline gelmesidir teamül. Şimdi bizim ordumuzla ilgili sürekli teamülden bahsediliyor. Düşünün bizim ordumuz darbe yapmayı alışkanlık haline getirmiş, muhtıra vermeyi, bildiri yayınlamayı alışkanlık haline getirmiş, fırkateynin üstüne çıkıp efelenmeyi alışkanlık haline getirmiş... Şimdi bu kötü alışkanlıklar da sözlük anlamında teamüldür. Onun için artık burada teamül değil, anayasa ve yasalar neyi gerektiriyorsa onun yapılması gerekiyor. Şimdi yapılan da odur. Bu son yapılan Askeri Şura’da olması gereken olmuştur.”


Çelik, Işık Koşaner ve 3 kuvvet komutanının istifasıyla ilgili de şu yorumu yaptı: “Eskiden komutanlarımız rahatsız olduklarında tepkilerini muhtıra, bildiri ve benzeri anti demokratik yollarla ifade edilyorlardı. Şimdi ne oldu? Bazı gelişmelerden rahatsızlık duyan eski Genelkurmay Başkanı emekli olmayı tercih etmiştir. Bu çok önemli bir değişimdir. Işık Paşa demokrasi ile yönetilen bir hukuk devletinin genelkurmay başkanının böyle bir rahatsızlık durumunda yapması gerekeni yapmıştır. Görev süresi boyunca beyanatlar verip siyasi bir şahsiyet olarak hiç ortaya çıkmadı, ayrılırken de öyle yaptı.”

Yazıcı: Hukuk dışı uygulamalar



Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da, “Türkiye yıllarca üstüne sinmiş, bazı kesimlere alışkanlık olarak yerleşmiş, yasaların ötesinde teamül olarak nitelendirilerek uygulamaya dönüştürülmüş hukuk dışı durumlardan sıyrılıyor” dedi. Yazıcı şöyle devam etti: “Bu anlamda bu gelişmeleri, değişimleri Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemsiyorum” dedi.


Elitaş: YAŞ da olağan hale geldi

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, yaşananları VATAN’a şöyle değerlendirdi: “YAŞ kimi ilgilendiriyor? Terfi edecek subayları ve generalleri ilgilendiriyor. Yoksa beni ilgilendirimiyor, manavı, ekonomi profesörünü, çiftçiyi, işçiyi ilgilendirmiyor. Hatta eratı bile ilgilendirmiyor. Dediğim gibi bundan sonraki sonraki süreçte sadece ilgililerin ilgilendiği bir toplantı haline gelecek. Normalleşmenin en önemli göstergesi de budur.”


YAŞ üçüncü gün çalışmaları bugün, Erdoğan’ın başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda devam edecek. Toplantı, saat 09.30’da başlayacak.


Teamül: Arapça kökenli bu kavram, sözlüklerde “Öteden beri olagelen muamele, yerleşmiş olan örf, âdet” olarak tanımlanıyor.

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