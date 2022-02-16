TDP Genel Başkanı Sarıgül: Hayat pahalılığının nedeni iktidarın yanlış politikalarıdır, suçu başkalarına yıkmaya çalışmayın

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yaşanan hayat pahalılığının nedeninin iktidarın yanlış politikaları olduğunu dile getirdi.

Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Amasya'da, bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye demokrasinin, kurum ve kurallarıyla yerleşmesini isteyen bir parti olduklarını söyleyen Sarıgül, demokrasiyi çok önemsediklerinin altını çizdi.

Sarıgül, "Biz demokrasimize 12 Eylül'de, 15 Temmuz'da, 12 Mart'ta ve 28 Şubat'ta da kurulan tuzakların hepsini aşan ve aşılmasını isteyen bir siyasi partiyiz. Bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan bir parti olarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın, 'Türkiye'deki muhalefet partilerine, destek vermek lazım ki iktidara gelsinler' anlayışını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin nereye geleceğine, ABD Başkanı karar veremez, o kararı inşallah bizim yurttaşlarımız verir" dedi.

Biden'ın açıklamasını duyduktan sonra, Türkiye Değişim Partisi olarak yoğun bir tepki ortaya koyduklarını anlatan Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sokak siyaseti yapmıyoruz, sokakta siyaset yapıyoruz"

"Türkiye'de bütün muhalefet partilerini, ABD Başkanı'nın bu açıklamasına karşı çok ama çok sert bir cevap verme, aynı zamanda parlamentoda bulunan muhalefet partilerinin bu konuda bir Meclis araştırması açmalarını bekliyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak biz, siyaseti kulislerde, lobilerde ve yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Biz sokak siyaseti yapmıyoruz, sokakta siyaset yapıyoruz, sorumluğumuzun bilinci içinde siyaset yapıyoruz"

Sarıgül, artan doğal gaz, elektrik ve su faturalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Ekonomik milliyetçilik, tarıma önem vermektir, Rusya'dan buğday, Kanada'dan mercimek almamaktır"

"Bu hayat pahalılığının, bu yüksek faturaların nedeni, iktidarın yanlış politikalarıdır. Suçu başkalarına yıkmaya çalışmayın. Üretimi değil ithalatı tercih ettiniz. Yabancı çiftçiyi zengin ettiniz. Türk çiftçisini, para kazanamaz hale getirdiniz. Yaklaşık 4 milyon hektar arazi ekilmiyor, 1 milyon çiftçi üretimi bıraktı. Neticede ne oldu? Son 10 yılda, dünyada gıda fiyatları yüzde 9, Türkiye’de yüzde 310 arttı. Dünyadan 35 kat fazla arttı. Onun için bir kilo salatalık 30 liraya satılıyor, onun için bir tane domates 4 lira, bir tane biber, patlıcan 5 lira oldu. Biz, Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte görüyoruz. Ekonomik milliyetçilik, tarıma önem vermektir, Rusya'dan buğday, Kanada'dan mercimek almamaktır"