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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var

"Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açanların asıl dertleri laikliktir"

29 Ekim 2021 17:31

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var. Cumhuriyet sayesinde bayrağımız dalgalanıyor, minarelerden ezan sesi yükseliyor. Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açanların asıl dertleri laikliktir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Denizli il binasında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnet, şükran, sevgi ve saygıyla andığını ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:

“Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var"

“Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var.  Fırsat buldukları her an cumhuriyetimizi hedef alıyorlar. Son zamanlarda anayasamızın ilk dört maddesini hedef aldılar.

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