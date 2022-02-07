TDP Genel Başkanı Sarıgül: Asgari ücret ve emekli maaşlarını 3 ayda bir güncellemek şarttır

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kalmaması, en düşük emekli maaşının da asgari ücretten az olmaması gerektiğini söyledi.
Sarıgül, partisinin Genel Merkez binasındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.
"İttifak stratejimiz yok"
İttifak stratejilerinin olmadığının altını çizen Sarıgül, işsiz, yoksul, emekli ve emekçilerle, EYT'liler ve 3600 ek gösterge isteyenlerle ittifak yaptıklarını belirtti.
Sağlıkçılar ve öğretmenlere özlük haklarıyla ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Öğretmenlerimizin sorunlarını çözmeyen, eğitime hiçbir katkısı olmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu maalesef çıktı. Bu kanun son derece eksik ve yetersizdir. Öğretmenlerimiz arasında ayrıştırmayı gündeme getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Sarıgül, 2 bin 927 engelli ataması yapılacağına işaret ederek, bu rakamın ihtiyaçları ve beklentiyi karşılamayacağını, en az 10 bin engelli ataması yapılması gerektiğini ifade eti.
Esnafın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, kur artışları, hayat pahalılığı yüzünden iş yapamadığını belirten Sarıgül, esnafa destek verilmesini gerektiğini vurguladı.