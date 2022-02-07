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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Asgari ücret ve emekli maaşlarını 3 ayda bir güncellemek şarttır

"En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmamalı"

07 Şubat 2022 17:10

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücretin yoksulluk sınırının, en düşük emekli maaşının da asgari ücretin altında olmaması gerektiğini belirterek, "Asgari ücreti ve emekli maaşlarını üç ayda bir güncellemek şarttır" dedi.
 
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kalmaması, en düşük emekli maaşının da asgari ücretten az olmaması gerektiğini söyledi.
 
Sarıgül, partisinin Genel Merkez binasındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

"İttifak stratejimiz yok"

İttifak stratejilerinin olmadığının altını çizen Sarıgül, işsiz, yoksul, emekli ve emekçilerle, EYT'liler ve 3600 ek gösterge isteyenlerle ittifak yaptıklarını belirtti.
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