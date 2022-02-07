TDP Genel Başkanı Sarıgül: Asgari ücret ve emekli maaşlarını 3 ayda bir güncellemek şarttır

"Yüzde 400'e kadar çıkan elektrik ve doğal gaz zamlarının derhal geri alınması lazım. Elektrik ve doğal gaz zamları geri alınmadığı takdirde sanayimiz duracak, esnafımız perişan olacak. Evdeki yurttaşlarımız artık elektriğini, kombisini açamıyor. Ayrıca esnafımıza, eğitim kurumlarına özel bir tarife uygulanması şarttır. Bu zamlarla piyasayı ayakta tutmak mümkün değildir."

"TÜİK'in hesabı çarşıya uymuyor"

Ülkeyi yönetenlerin artık sorunları çözemediğini anlatan Sarıgül, "Ülkeyi yönetenler enflasyonu düşüremiyor, düşük gösteriyorlar. Bunun için son 3 yılda 4 kez TÜİK başkanını değiştirdiler ama mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK'teki hesap çarşıya uymuyor. Enflasyon son 20 yılın rekorunu kırdı. Asgari ücrete ve emeklilere yapılan zam ilk ayda eridi gitti. Asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalmamalıdır. En düşük emekli maaşı da asgari ücretten az olmamalıdır. Asgari ücreti ve emekli maaşlarını üç ayda bir güncellemek şarttır" dedi.