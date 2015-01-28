"TDK'nın darbe tanımında 'demokratik yollar' ne arıyor?"

Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “darbe”nin "Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi" olarak tanımlandığını yazan Hürriyet yazarı Mehmet Yılmaz, “Baskı ve zor’ kullanma kısmında herkes hemfikir zaten. Peki ‘demokratik yollardan yararlanarak’ cümlesi ne arıyor bu tanımın içinde?” diye sordu.

Mehmet Yılmaz yazısında, “Acaba 12 Eylülcüler, eski Dil Kurumu'nu ortadan kaldırıp yerine yenisini kurarken, sözlüklere de mi müdahale ettiler diye düşünmeden edemiyorum. AKP'lilerin hükümete karşı her tutumu, demokratik olup olmadığına bakmaksızın ‘darbe’ çığlıklarıyla karşılamasının nedeni belki de sözlükteki bu tanımı fazlasıyla içselleştirmiş olmalarıdır!” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Yılmaz’ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (28 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, “Uçağa binince uçmuş tabii!” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Demokratik darbe???

Demokratik yollardan ve haklardan yararlanarak, bir hükümeti istifa ettirmek ya da yönetimi değiştirmek "darbe" midir?

"Bu nasıl soru" diye düşünmeye başladığınıza eminim.

Adı üzerinde bir demokraside, insanların hükümetleri beğenmeme hakları vardır ve demokratik yolları kullanarak, o hükümeti işbaşından gönderebilirler.

Burada dikkat edeceğimiz şey "demokratik yollar"dır.

O yolların ne olduğu da demokratik ülkelerin anayasalarında yazar zaten.

Bunun dışına çıkarak bu işi yapmayı hedefliyor ya da çalışıyorsanız "darbeci" olursunuz, yaptığınız işe de "darbe" denir.

Kubbealtı Lügati de "darbe"yi böyle tanımlıyor: "Bir ülkede iktidarı ele geçirmek için yapılan yasadışı hareket."

Ali Püsküllüoğlu da Türkçe Sözlük'te şu karşılığı veriyor: "Hükümeti zor kullanarak devirme eylemi."

Şimdi bir de Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlük'te verdiği tanıma bakalım:

"Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi."

"Baskı ve zor" kullanma kısmında herkes hemfikir zaten.

Peki "demokratik yollardan yararlanarak" cümlesi ne arıyor bu tanımın içinde?

Acaba 12 Eylülcüler, eski Dil Kurumu'nu ortadan kaldırıp yerine yenisini kurarken, sözlüklere de mi müdahale ettiler diye düşünmeden edemiyorum.

AKP'lilerin hükümete karşı her tutumu, demokratik olup olmadığına bakmaksızın "darbe" çığlıklarıyla karşılamasının nedeni belki de sözlükteki bu tanımı fazlasıyla içselleştirmiş olmalarıdır!