TDK'da maaş ve oda kavgası

Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcılığı’na atadığı İdris Karakuş, bir aydır göreve başlayamadığı gibi oda ve maaş da alamadı. Karakuş, kendisini göreve başlatmayan TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın hakkında suç duyurusunda bulundu.



Türk Dil Kurumu’nun başkanı ile yeni atanan başkan yardımcısı arasında tam anlamıyla bir hukuk mücadelesi yaşanıyor. Söz konusu mücadele, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı iken bu kadrosunun kaldırılarak, 2 Şubat 2007’de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na birinci derece uzman olarak atanmasıyla başladı.



Karakuş, uzmanlığa atanmasının iptali için Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Karakuş dava dilekçesinde, önceki görevine denk bir kadroya atanmamasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Davalı Başbakanlık, daire başkan ve başkan yardımcılıkları ile TDK Başkan Yardımcılığı’na atanmasının "Başbakanlık makamı" tarafından uygun bulunmayarak geri çevrildiği savunması yaptı. İdare mahkemesi, Karakuş’un, branşı ile ilgili doktora derecesine sahip olduğunu belirtti. Mahkeme, Karakuş’un, başarısız ve yetersiz olduğuna ilişkin somut bir tespite veya iddiaya yer verilmeksizin uzman olarak atanmasında idarenin takdir yetkisini hukuka uygun olarak kullanmadığı sonucuna varıldı. Karakuş’un atama işlemi 21 Temmuz 2008’de iptal edildi.



Maaşını alamadı



Devlet Bakanı Mehmet Aydın mahkeme kararına uyarak, Karakuş’u, 27 Kasım’da TDK Başkan Yardımcılığı’na atadı. Ancak Karakuş bir türlü göreve başlayamadı. Karakuş’a oda verilmediği gibi, Kurban Bayramı öncesi diğer devlet memurlarına 2 Aralık’ta ödenen maaşı da ödenmedi. Bunun üzerine Karakuş, 4 Aralık’ta TDK Başkanlığı’na, "Maaşının ödenmesi, çalışma odasının belirlenmesi, çocukları, eşi ve kendisinin sağlık karnelerinin hazırlanması" için dilekçe verdi. Karakuş’un dilekçesine, TDK Başkanı Prof. Akalın olumsuz yanıt verdi. Prof. Akalın, 15 Aralık’ta Karakuş’a tebliğ edilen yazısında, "Onayın usulüne uygun görülmediğini" bildirdi.



Başkana suç duyurusu



Karakuş bunun üzerine 30 Aralık’ta avukatları kanalıyla TDK Başkanı Akalın ve Genel Sekreteri Ali Karaçalı hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda özetle şöyle dedi: "Atama kararnamesinin uygun görülmediği gerekçesiyle herhangi bir işlemin yapılamayacağı ve dolayısıyla maaşın ödenmeyeceği bildirilmiştir. Halbuki, atamaya yetkili Bakan (Mehmet Aydın) tarafından imzalanan kararnamenin uygun olup olmadığına karar verme yetkisini Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’a hiçbir kanun vermemektedir. Keyfi olarak davranmaktadır. Müvekkilim, TDK’nın bağlı olduğu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı’na 15 Aralık tarihinden bu yana her gün göreve gelip gitmesine rağmen bir çalışma odasının verilmediğini, bir görev tebliği yapılmadığını, özlük haklarını doğrudan ilgilendiren sağlık karnesinin hazırlanmadığını ve devlet memuriyetinin olmazsa olmaz kurallarından biri olan 2008 Aralık ayı maaşının henüz ödenmediğini bildiren bir dilekçe daha vermiştir. Üç dilekçesinden de sonuç almak mümkün olmamıştır."