-TDK VE TTK: HESAP HATASI YAPILDI ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Türk Dil Kurumu (TDK) ile Türk Tarih Kurumu'nun (TTK), geçen yıl, Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinden paylarına düşen gelirin toplam tutarı 131 milyon 473 bin 45 lira 95 kuruş oldu. Ancak bu paranın henüz iki kuruluşa aktarılmadığı bildirildi. TDK Başkanı Prof. Dr. Haluk Akalın ile TTK Başkanı Prof. Dr. Ali Birinci, her iki kurumun gelirleriyle ilgili bir gazetede yanlış bilgilere dayalı yanlış yorumlar yapıldığını belirterek, konuyla ilgili açıklamada bulundular. Yanlışlığın hesap hatasından kaynaklandığını ifade eden Akalın ile Birinci haberde, İş Bankası'nın 2009 yılı karından bütün paydaşlarına dağıtacağı brüt temettünün tamamının ''tahmini'' denilerek TDK ve TTK'ya aitmiş gibi hesaplandığını anlattılar. Yine yıllar itibarıyla her iki kuruma düşen paylarda da yanlışlıklar yapıldığını, bunun sonucunda da kamuoyuna yanlış bilgi verildiğini belirten Akalın ile Birinci, Ulu önder Atatürk'ün vasiyetnamesi gereği İş Bankası'ndaki hisselerinin gelirlerinden Kurumlarına düşen paylardan hesaplarına aktarılan tutarın 2000 yılında 654 bin 801 lira 68 kuruş olarak gerçekleştiğini, 2001 ile 2002 yılında ise İş Bankası'nın kar payı dağıtmadığını hatırlattılar. 2009 yılında ise TDK ile TTK'nın İş Bankası karından elde ettiği gelirin 131 milyon 473 bin 45 lira 95 kuruş olduğunu belirten Akalan ile Birinci, ancak bu tutarın henüz her iki kuruma aktarılmadığını bildirdiler. İki Başkan, 2000-2009 dönemine kapsayan 9 yıl içerisinde her iki kurumun İş Bankası'nın karından elde ettiği gelirin toplam tutarının ise 442 milyon 7 bin 667 lira 74 kuruş olduğunu ifade ettiler. Akalın ile Birinci, şunları kaydettiler: ''Açıkçası haberde yer aldığı gibi Kurumlarımıza 1,2 milyar TL değil 221 milyon 3 bin 833,87'şer lira aktarılmıştır. Bu tutara, henüz Kurumlarımıza aktarılmamış olan 2009 yılı geliri dahil değildir. 2009 yılı karından Kurumlarımıza düşecek pay ayrı ayrı 65 milyon 736 bin 522,98'er TL'dir. Bu tutar da dahil edildiğinde, gazetede ileri sürülen 'uçuk' rakama yaklaşmak bile söz konusu olmayacaktır. Gelirlerimiz her yıl ekonomik göstergelere ve İş Bankasının karlılık durumuna göre değişmektedir. Geçmişte kar payı alamadığımız yıllar da oldu. Örneğin 2002-2003 yıllarında İş Bankası zarar bildirdiğinde hiçbir gelirimiz olmadı. Bu tutarlar, Kurumlarımız adına İş Bankası Genel Müdürlüğünde açılan hesaplarda bulunmaktadır.'' Bugün için Türk Dil Kurumu'nun hesabında 346 milyon 605 bin 31,97 lirası, Türk Tarih Kurumunun da 346 milyon 45 bin 193,81 lirası bulunduğunu belirten Akalın ile Birinci, kamu kurumları olmalarına karşın çalışanların maaşları, sosyal hakları, bilimsel araştırmalar, projeler, kitap ve dergi basımı, etkinlikler gibi bütün harcamaları devlet bütçesinden tek bir kuruş almadan Ulu Önder Atatürk'ün her iki kuruma bıraktığı gelirlerden karşılandığını anlattılar. TBMM'de kabul edilen her yılın Bütçe Kanunu'na göre harcamalarını yaptıklarını belirten Akalın ile Birinci, Sayıştay'ın düzenli olarak hesapları denetlediğini, ayrıca Denetleme Kurulunun da hesapları denetimden geçirdiğini kaydettiler.