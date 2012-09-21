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TDK sözlüğünde Rus, Kürt, kadın kelimelerine skandal karşılıklar!

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki bazı kelimelerin anlamları yankı uyandırdı

21 Eylül 2012 17:47

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) internet sitesinde "Genel Türkçe Sözlük" bölümündeki arama motoruna Rus yazıldığında 'Moskof gavuru', Kürt yazıldığında 'Ön Asya’da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse', cami yazıldığında 'Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer' olarak açıklama yer alırken cemevi yazıldığında 'Alevilerin toplanma yeri' sonucunu vermesi dikkat çekti.

İşte o kelimeler ve TDK'daki karşılıkları:

 

Komünizm

"Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi." - A. Ümit

Kadın

1. isim Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen
"Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler." - A. Ş. Hisar
2. sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan
3. Hizmetçi bayan
4. Bayan

Rus

özel, isim Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse, Moskof gâvuru

Cemevi

Cami için Müslümanların ibadet yeri ifadesine yer veren TDK, cemevi için ise şu ifadeleri kullanıyor:

isim Alevilerin toplanma yeri

Kürt

1. özel, isim Ön Asya'da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse

Yunan

Yunan halkı için küçümseme ifadesi olarak kullanılan “palikarya” sözlükte "Yunan" kelimesini aratınca karşınıza çıkıyor:

özel, isim Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya

Alkol

TDK'nın sitesinde alkol kelimesini arattığınıza karşınıza bu örnek cümle çıkıyor:

"Nefesleri alkol kokan bu kimseler pis paçavralar giyinmişlerdi." - P. Safa

Dinsiz

"Dinsiz" kelimesini arattığınızda ise Güncel Türkçe Sözlük'te karşınıza şu ifade çıkıyor:

Acımasız (haber.sol.org.tr)

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