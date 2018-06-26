TDK Başkanı görevden alındı

TDK’da başkanlık düzeyinde görev değişikliği yaşandı. TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin görevinden alındı. Kaçalin’in yerine Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürer Gülsevin getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, TDK Başkanlığı’nı yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin’in Marmara Üniversitesi’ndeki asli görevine döndürülmek üzere görevinden alınmasına karar verildi. Boşalan TDK Başkanlığı’na ise Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürer Gülsevin görevlendirildi.

Prof. Dr. Mustafa Sinan Koçalin kimdir?

1957 İstanbul doğumlu Koçalin'in 1972 yılında girdiği Hasköy Lisesi’nden 1975 yılında mezun oldu. 1976 yılında başladığı lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1980 yılında tamamladı.

Doktorasını aynı bölümde Prof. Dr. Muharrem Ergin’in tez danışmanlığında “Çiñggis Kağan Târihi Çevirisi” tez konusu ile tamamladı.

1982 – 1987 yıllarında Araştırma Görevlisi olarak Marmara Üniversitesi’nde çalıştı. Yine aynı üniversitede;

1990 – 1994 yıllarında Öğretim Görevlisi Doktor

1994 – 1998 Yardımcı Doçent

1998 – 2006 Doçent Doktor

2006 yılında Profesör oldu.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin 6 Mart 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan üçlü kararname ile Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevine getirildi.