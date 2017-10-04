TDK anket yaptı; halk, drone'a karşılık olarak 'uçangöz'ü seçti

Türk Dil Kurumu (TDK), “drone” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “arıgözü”, “uçangöz”, “uçan kamera”, “uçarçeker”, “uçurgör” kelimelerini internet sitesi üzerinden vatandaşların oylarına sunmuştu. Kurum, insansız hava aracı çeşitlerinden olup keşif, gözetleme, sağlık, ilaçlama, spor, seyahat, reklam gibi farklı alanlarda kullanılan “drone” için Türkçe karşılık olarak “uçangöz”ü belirledi.

TDK'nın vatandaşlara sunduğu oy verme süreci tamamlandı. Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre TDK’nın yabancı kökenli kelimelere Türkçe karşılık bulma işlemi sırasında vatandaşların da önerilerini dikkate aldığını belirten yetkililer, “Halkımızın teklifi ve TDK’nın görüşüyle ‘drone’ için ‘uçangöz’ karşılığı belirlendi. Kelimelere karşılık bulma sırasında halktan gelen teklifler, işin uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Sonra ona göre kararlaştırılıyor. Yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulunurken mümkün mertebe, tam bir karşılık olması gerekiyor. Kolay söylenebilir olması gerekiyor. Tek kelime olması ve Türkçe olması lazım” dedi.