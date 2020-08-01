TD Securities: Merkez Bankası bu hızla giderse rezervlerini yaz sonu veya sonbahar başında bitirecek

Doların yeniden 7 TL’ye yükselmesi dünyanın gündeminde. Reuters, yayınladığı haber analizde, doların 7 TL’yi test etmesinin ve Euro karşısında tarihi dip seviyelere inmesinin 2018 Ağustosunda yaşanan kur krizini akıllara getirdiğini belirtti.

Reuters’a konuşan yatırım şirketi TD Securities’den Cristian Maggio, Merkez Bankası’nın rezervlerindeki erimenin dikkat çekici olduğunu belirterek “Merkez Bankası bu yılki hızla giderse brüt rezervlerinin tamamını yaz sonu veya sonbahar başında bitireceğini düşünüyoruz” dedi. Maggio, rezervlerin önemli bölümünün Swap'la diğer bankalardan alınan borç paradan oluştuğunu da vurguladı.

"TL siyasi gelişmelere rehin"

TL’nin siyasi gelişmelere “rehin” hale geldiğini de savunan yayın kuruluşu, Moskova’yla Suriye, Amerika’yla S-400’ler ve AB ile Akdeniz’deki doğalgaz ve göçmenler konusunda gerilimlerin bulunduğunu ve bunlara şimdi de Libya’da Rusya’yla yaşanan çekişmenin eklendiğini belirtti.

Haberde Merkez Bankası’nın yaklaşık bir yıldır gevşek para politikası uyguladığı ve bunun sonucunda negatif reel faiz seviyesine indiğine dikkat çekildi ve TCMB’nin enflasyon beklentisini yükseltmesinden sonra Ağustos toplantısında faiz artırımına gidebileceği öngörüsünde bulunuldu.