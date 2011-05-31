'TCSG Umut' törenle denize indirildi

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Türk özel sektör tarihindeki en büyük muharip gemi projesini üstlenen ilk tersane olan RMK Marine tarafından inşa edilen TCSG Umut’un denize iniş töreni, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral İzzet Artunç ile Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un katılımıyla gerçekleşti.Törene katılanlar arasında Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret Önen, çok sayıda komutan ve üst düzey bürokrat da yer aldı. Törende konuşan Rahmi M. Koç, savunma sanayinin geliştirilmesi için özel sektör ile yapılan işbirliğinin ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bu yıl sonuna doğru bu serinin dördüncü gemisi Yaşam’ı da inşallah denize indirmiş olacağız. Gene aynı zaman dilimi içinde sonbaharda ilk gemi teslimatımız yapılacak. Böylece özel sektörün üstlendiği en büyük muharip gemi inşasının ilk etaplarını başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız”dedi.Milli Savunma Bakanlığı’nın Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyacı çerçevesinde açtığı 4 adet Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Projesi’nin inşa ihalesini kazanarak, özel sektör tarihindeki en büyük muharip gemi projesini üstlenen ilk tersane olan RMK Marine, proje kapsamında inşa ettiği üçüncü gemi TCSG Umut’u düzenlenen törenle denize indirdi. RMK Marine proje çerçevesinde 9 Haziran 2010’da ilk gemi TCSG Dost’u ve ardından da 17 Aralık 2010’da ikinci gemi olan TCSG Güven’i denize indirmişti. İhale kapsamındaki son gemi TCSG Yaşam’ın ise inşası sürüyor. Gemiler, 2012 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın hizmetine sunulacak.Rahmi M. Koç: “Ülkemiz savunma sektörünün gelişmesi, teknoloji üretmesi ve ihracat yapması sanayimiz için çok önemli.”TCSG Umut gemisinin denize iniş töreninde konuşan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, projeye ilişkin sözleşmenin 2007 yılında RMK Marine ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalandığını ve TCSG Dost ile TCSG Güven’in 2010 yılında denize indirildiğini hatırlatarak, RMK Marine’de projenin üçüncü gemisi TCSG Umut’un denize iniş töreninde birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. İlk gemi Dost’un liman kabul testlerinin tamamlanma aşamasında olduğunu ve seyir testlerinin başlayacağını, ikinci gemi Güven’in ise liman kabul testlerinin başlayacağını ifade eden Rahmi M. Koç, konuşmasında şunları söyledi: “Gemi inşa sektörünün hala zor günler geçirdiği bu dönemde bizler RMK Marine’de kalite ve kapasite yatırımlarımıza devam ettik. RMK Marine’de ülkemizin askeri gemi inşasında, proje üreten, teknoloji yaratan, inşa sonrası ürünlerinin servisini, bakımını üstelenen en büyük tersanesi olma hedef ve vizyonuna her geçen gün daha da yaklaştıştığımıza inanıyorum. LST ve Moship/Ratship projeleri için çok ciddi mühendislik yatırımları yaptık. Benzeri teknolojik ve dizayn yatırımını LPD projesi için de yaptık. “Savunma sanayiinde özel sektörün gelişiminde kamunun; Türk mühendislerine, Türk teknisyenlerine ve Türk işçilerine güvenmesinin de büyük rol oynadığını belirten Rahmi M. Koç, “ Ülkede katma değer yaratan, araştırma geliştirmeye kaynak ayıran, istihdam yaratan sanayi sektörlerinin desteklenmesi ve büyütülmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum.” dedi.