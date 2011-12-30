-TCMB'den ''doğrudan döviz müdahalesi'' açıklaması ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Merkez Bankası, dövize doğrudan müdahalesiyle ilgili olarak, yakın zamanda döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi. TCMB'den yapılan açıklamada, ''22 Aralık 2011 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısını takiben 26-27-28 Aralık 2011 tarihlerinde açıklanan politika metinleri ile uygulanmaya başlanan strateji doğrultusunda, yakın zamanda döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir'' denildi.