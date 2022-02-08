TCMB'nin 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesine talep gelmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı vadeli Döviz satım ihalelerine yönelik talep düşük kalmaya devam ediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre TCMB tarafından açılan 100 milyon dolarlık 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesine talep gelmedi. 3 ay vadeli yine 100 milyon dolarlık ihaleye ise 400 bin dolarlık teklif geldi. 3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,30 oldu.

KOBİ'lerle sınırlanmıştı

TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin olarak, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabileceğini bildirmişti.

İlgili tebligatta işlem teklif miktarının en az 100 bin dolar ve katları olacağı, her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarının ise en fazla 1 milyon dolar olacağı kaydedilmişti.

21 Aralık'ta duyurulmuştu

TCMB 21 Aralık'ta ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirmişti.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli Döviz satışı yapılacağı belirtilmişti.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.