-TCMB: ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Merkez Bankası, önümüzdeki aylarda enflasyonun düşmeye devam etmesinin, çekirdek fiyat göstergelerinin yıllık artış oranının ise sınırlı artışlar göstermesinin beklendiği bildirildi. Merkez Bankası ''Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri'' başlıklı açıklaması ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Kasım ayına ilişkin fiyat artışlarını değerlendirdi. Kasım ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,03 oranında arttığı, yıllık enflasyonun ise 1,33 puan azalarak yüzde 7,29 olduğu hatırlatılan açıklamada, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde de belirtildiği gibi, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü düzeltmenin bu düşüşte temel belirleyici olduğu ifade edildi. Temel mal ve hizmet gruplarının fiyat artış eğiliminin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Kasım ayında mal grubu fiyatları yüzde 0,08 oranında gerilerken, hizmet grubu fiyatları yüzde 0,35 oranında arttığı, böylelikle, yıllık enflasyon mal grubunda yüzde 8,47'ye gerilediği, hizmet grubunda ise yüzde 3,98'e yükseldiği kaydedildi. Hizmet grubu yıllık enflasyonun Kasım ayında sınırlı bir oranda yükseldiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişmede, gıda ve akaryakıt fiyatlarına duyarlılığı yüksek olan yemek ve ulaştırma hizmetleri etkili olurken, diğer hizmet kalemlerinin fiyatlarının son üç ayda olduğu gibi bu dönemde de sabit bir seyir izlediği ifade edildi. Yemek ve ulaştırma hariç hizmet fiyatlarının yıllık artış oranının Kasım ayı itibarıyla yüzde 1,28 seviyesinde olduğu hatırlatılan açıklamada, ''Enerji fiyatları akaryakıt fiyatları ile tüpgaz fiyatlarındaki artışlarla Kasım ayında yüzde 1,02 oranında yükselirken, grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle yüzde 7,73 seviyesine gerilemiştir'' denildi. Alkollü içecek ürünleri fiyatlarının özel tüketim vergisi tutarında yapılan artışa bağlı olarak bu dönemde yüzde 16,2 oranında arttığı belirtilen açıklamada, ancak, söz konusu artışın tüketici enflasyonuna etkisinın 0,04 puan ile sınırlı olduğuna dikkati çekildi. Temel mal (gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın dışında kalan mallar) fiyatlarının yıllık artış oranında son üç aydır gözlenen gerileme eğiliminin Kasım ayında da sürdüğüne ve yıllık enflasyonun yüzde 1,04'e düştüğüne dikkati çekilen açıklamada, bu dönemde, dayanıklı mal (altın hariç) grubu fiyatları bir önceki yıldaki seviyesinin altına gerilerken, giyim ve ayakkabı grubunda yıllık enflasyonun düşüş eğiliminin sürdüğü kaydedildi. -İŞLENMEMİŞ GIDA FİYATLARINDAKİ DÜZELTME ARALIKTA DA SÜRECEK- İşlenmemiş gıda fiyatlarının Kasım ayında yüzde 4,68 oranında azalırken, grup yıllık enflasyonunun da önceki raporlarda vurgulandığı üzere belirgin olarak (11,5 puan) gerileyerek yüzde 19,77 olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bu dönemde sebze grubu geneline yayılan bir azalış gözlenirken, son dönemde belirgin artışlar görülen domates fiyatlarında da bir düzeltme (yüzde -22,03) olmuştur. Söz konusu fiyatlardaki düzeltmenin Aralık ayında da sürmesi beklenmektedir. Bu gelişmelere ek olarak tavuk eti fiyatları ve kırmızı et fiyatlarındaki gerileme de işlenmemiş gıda fiyatlarının yıllık enflasyonundaki düşüşe katkıda bulunmuştur.İşlenmiş et fiyatları ise kırmızı et fiyatlarında geçmişte yaşanan hızlı artışların gecikmeli etkileriyle yükselişini sürdürmüştür. Bu dönemde başta katı ve sıvı yağlar olmak üzere diğer islenmiş gıda ürünlerinde de fiyat artışlarının sürdüğü gözlenmektedir. Sonuç olarak, gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu 4,7 puan azalarak yüzde 12,39 olmuş, böylelikle bu grubun yıllık enflasyona katkısı da 3,41 puana gerilemiştir.''