TCMB brüt rezervleri 2,9 milyar dolar düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre TCMB'nin brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 2 milyar 941 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 69 milyar 37 milyon dolar olan rezervler, 22 Nisan ile sona eren haftada 66 milyar 96 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 43 milyar 260 milyon dolardan 42 milyar 820 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 112 milyar 297 milyon dolarken 108 milyar 916 milyon dolar oldu.

Net Rezervler Azaldı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 963 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 19 milyar 128 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 22 Nisan ile sona eren haftada 17 milyar milyon 165 dolara geldi.