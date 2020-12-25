TCMB Başkanı Naci Ağbal: Enflasyon hedeflemesi kararlı bir şekilde uygulayacak

TCMB Başkanı Naci Ağbal, "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TCMB’nın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında bir sunum yaptı.

Ağbal'ın sunumundan öne çıkanlar şöyle:

"Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir.

Kalıcı fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşuldur.

Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.

Kalıcı fiyat istikrarı, yatırım ve üretimin sürdürülebilir şekilde artmasını, bu yolla ekonominin verimlilik kaynaklı büyümesini sağlar.

Merkez Bankası, orta vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 5’e varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum gösterecektir.

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş gerektirmektedir.

Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır."

Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır.

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.

İç talep, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanmış; bu durum cari işlemler açığının artmasına neden olmuştur.

PPK, enflasyona dair riskleri bertaraf etmek, beklentileri kontrol altına almak ve dezenflasyon sürecini en kısa sürede yeniden tesis etmek için, 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmıştır.

Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Merkez Bankası kurların düzeyini veya yönünü belirleme amaçlı döviz alım/satım işlemi yapmayacaktır.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak ve buna yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dahilinde, uygun koşullarda kullanılacaktır.

Merkez Bankası, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecektir.

Fiyat istikrarının tesisi ve sürdürülebilir kılınması açısından, başta para politikası olmak üzere, tüm paydaşlarca ortak akla dayalı, kararlı ve azimli bir mücadele gerekmektedir."