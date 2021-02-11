TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan MÜSİAD'a ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne (MÜSİAD) ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ekonomideki son gelişmelerin istişare edildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ziyareti Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaan, görüşmede ekonomideki son gelişmelerin değerlendirildiğini belirterek "Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal ile bir araya gelerek, ekonomideki son gelişmeleri istişare ettik, #kalıcıfiyatistikrarı için önerilerimizi paylaştık. MÜSİAD olarak 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi ile üreten ve büyüyen Türkiye yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.