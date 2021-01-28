TCMB, 2020 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi altın rezervlerini 134,5 ton artırarak 2020 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, 2020’nin dördüncü çeyreğindeki altın talebi yıllık bazda yüzde 28 düşerek, tezgâh üstü piyasalar hariç, 783,4 ton olarak gerçekleşirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası küresel talep düşüşüne rağmen 2020 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu.

Raporda, Covid-19’un talepteki zayıflıkta büyük etkisi olduğunun altı çizilirken 2020 yılındaki talebin yüzde 14 düşüşle 3.759 ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Böylece küresel finansal kriz sonrasındaki 2009 yılından bu yana ilk defa talep 4.000 tonun altına düştü.

Covid-19’dan etkilenen teknoloji sektöründe de altın kullanımının 2020’de yüzde 7 düştüğüne değinen kurum, yıllık altın arzının yüzde 4 düşüş kaydederek 4.663 tona gerilediğini ve bunun 2013 yılından bu yana gerçekleşen en büyük düşüş olduğunu söyledi.