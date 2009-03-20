T.C.Kimlik No vermeye muhtarlar da talip

Oy kullanabilmek için geçerli kabul edilen TC Kimlik Numaralı belge daığıtımına muhtarlar da talip oldu.



Muhtarlar Federasyonu ve Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özünal, Yüksek Seçim Kurulunun, vatandaşların TC kimlik numarası taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğiyle de oy kullanabilme kararının ardından, vatandaşın sıkıntısını gidermek ve nüfus müdürlüklerinin yükünü hafifletmek üzere kendilerine yetki verilmesini beklediklerini bildirdi.



Özünal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 53 bine yakın köy ve mahalle muhtarı bulunduğunu hatırlatarak, seçime kısa süre kala vatandaşın nüfus müdürlüklerinde yaşadığı sıkıntının giderilmesi konusunda göreve hazır olduklarını ifade etti.



YSK'nin uygulamasıyla nüfus idarelerinden alınacak TC kimlik numarasını taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin, kimlik numarası olmayan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilmiş resimli ve soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı ve sürücü belgesiyle ibraz edilmesi halinde oy kullanabileceğini belirten Özünal, şöyle devam etti:



"İnsanlara kuyruk çilesi çektirmenin bir anlamı yok. Muhtarlar Federasyonu olarak 27 Aralık 2007'de İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ikili anlaşma imzalayıp yetki aldık. Muhtarlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün veri tabanını kullanabilmektedir.



Şimdi de vatandaşın zahmetini gidermek ve nüfus müdürlüklerinin yükünü hafifletmek için yetki bekliyoruz. Yüksek Seçim Kuruluna gerekli başvuruyu yaptık. İnternet üzerinden şifre almış olan muhtarlarımız, TC numaralı nüfus cüzdanı örneği verebilir ve tasdik eder. Amacımız, bizim onayımızla verilecek TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneğiyle oy kullanılmasının sağlanmasıdır."

