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TCK'DAKİ "SUÇU BİLDİRMEME" SUÇUNA İPTAL  ANKARA (A.A)

04 Temmuz 2011 13:59

-TCK'DAKİ "SUÇU BİLDİRMEME" SUÇUNA İPTAL  ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Anayasa Mahkemesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, ''suçu bildirmeyenlere hapis cezası verilmesini'' öngören maddesini iptal etti. İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecek.  Genç Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada, Kanun'un 278. maddesinin Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme, söz konusu maddeyi Anayasaya aykırı bularak, iptal etti.  İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecek.  TCK'nın ''Suçu Bildirmeme'' başlıklı 278. maddesi, ''İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Mağdurun on beş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır'' hükümlerini içeriyor. 

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