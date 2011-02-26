-TCG İSKENDERUN 1518 YOLCU ALDI ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezi, Libya'dan tahliyelerle ilgili yaptığı açıklamasında, tahliye faaliyetlerine katılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Nakliye Gemisi TCG İskenderun'un, bulunduğu Bingazi limanında maksimum kapasiteyle 1518 yolcu aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, gemide 1091 Türk vatandaşının yanı sıra 23 ayrı ülkeden 427 yabancı yolcu bulunduğu kaydedildi. Bingazi bölgesinde tahliye bekleyen hiçbir Türk vatandaşının kalmaması amacıyla, TCG Oruşreis firkateyni de Bingazi Limanı'nda bekliyor. Bölgede kalan diğer Türk vatandaşlarını alacak olan TCG Oruçreis firkateyni, TCG İskenderun'a, intikali süresince refakat desteği de sağlayacak. Açıklamada, gemilerin hareketinin yarın sabah olduğu ifade edilerek, "Vatandaşlarımızın bölgede hüküm süren hava ve deniz koşullarından seyir süresince daha az etkilenmesi için gemilerimizin Marmaris'e müteveccihen yarın sabah (26 Şubat) hareket etmesi öngörülmektedir" denildi. Bölgede halen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait dört firkateyn ve bir akaryakıt gemisinin, bir tuğamiral komutasında tahliye faaliyetlerini destekleme görevini sürdürdüğü kaydedildi.