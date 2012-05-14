TCG GİRESUN’dan Umman’da korsan operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin TCG GİRESUN Fırkateyni, Umman sahillerinde deniz haydutlarının teknesine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu küçük bir orduya yetecek mühimmat ve silah ele geçirildi.

Milliyet'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı, TCG Giresun Firkateyni’nin icra ettiği çıkış (boarding) harekatı hakkında açıklama yaptı. Genelkurmay, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 emrinde görev yapan ve Tuğamiral Sinan Azmi Tosun’un komuta ettiği TCG GİRESUN Fırkateyni tarafından, Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde, NATO’nun “Okyanus Kalkanı Harekatı” kapsamında deniz haydutluğu ile mücadele harekatına devam edildiğini bildirdi.



11 Mayıs Cuma günü saat 14.50’de, TCG GİRESUN’da konuşlu S-70B Sea Hawk helikopteri tarafından Umman sahillerine 342 kilometre mesafede, ticari gemilere saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen bir deniz haydudu teknesi tespit edildiği belirtilen açıklamada, yapılan uyarılarla teknenin durdurulduğu kaydedildi.



NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanı tarafından verilen emir gereği saat 17.00-20.00 arasında, üzerinde 7 Yemenli gemi personeli ile 14 Somalili deniz haydudu bulunan tekneye çıkış harekatı yapıldığını belirtilen açıklamada, Sualtı Taarruz Timleri’nce (SAT) yapılan aramada 9 AK-47 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar lançeri, 3 RPG-7 roketi ve mühimmatı ile deniz haydutluğu faaliyetlerinde kullanılabilecek malzeme (merdiven, ilave yakıt varilleri, yedek motor, GPS cihazı ve cep telefonları) ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay 7 Yemenli gemi personelinin emniyete alındığını ve 14 deniz haydudunun yakalandığını bildirdi. Genelkurmay, sitesinde ele geçirilen cephane ve mühimmatla yakalanan korsanların görüntülerine yer verdi. TCG GİRESUN tarafından, ticaret gemilerinin Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde emniyetle seyir yapmasına yönelik olarak deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetlerine devam edileceği de bildirildi.