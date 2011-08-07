-TCG GEMLİK FIRKATEYNİ JAPONYA'DA KUŞİMOTO (A.A) - 07.08.2011 - TCG Gemlik Fırkateyni (F492) Kuşimoto kıyılarında batan Osmanlı Fırkateyni Ertuğrul'un şehitlerini anma programı kapsamında Japonya'nın Kuşimoto kentine geldi. Türk Deniz Görev Gücü (TDGG) Kumandanı Tümamiral Selim Ertuğrul komutasındaki TCG Gemlik, limanda Kuşimoto Belediye Başkanı Katsumasa Taşima tarafından karşılandı. Kuşimoto Belediye Başkanı Katsumasa ile kısa bir görüşme yapan Tümamiral Ertuğrul, seyahatleri sırasında üç tayfun atlattıklarını belirterek, bir Türk subayı olarak böyle bir ziyarete katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ertuğrul, Ertuğrul faciası şehitlerini anma töreninin ardından Tokyo'ya geçeceklerini söyleyerek, burada da bir liman ziyareti ve ikili görüşmelerde bulunacağını bildirdi. Türk ve Japon uluslarının, Ertuğrul faciasının ardından büyük bir vefa duygusuyla iki ülke ilişkilerinin bu seviyeye getirilmesinde büyük katkısı olduğunu ifade eden Ertuğrul, kendisinin TDGG komutanı olarak TCG Gemlik ile dost ve kardeş ülkeleri ziyaret ettiğini anlattı. Ertuğrul, TDGG'nin diğer unsurlarının yarın itibariyle Türkiye'ye döneceğini söyledi. TDGG'nin deniz korsanlığı yönündeki uluslararası vazifelerini anlatan Ertuğrul, buraya gelmeden önce katıldıkları misyonları ve uğradığı limanlar hakkında bilgi verdi. Ertuğrul, Japonya'dan önce Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilişkilerinin 40. yıl dönümü kapsamında Şanghay'da bir liman ziyareti yaptıklarını, Japonya'ya geliş nedenlerinin ise Ertuğrul şehitlerini anma programına katılmak olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Katsumasa da bir Türk fırkateyninin ziyaretinden ötürü duydukları memnuniyeti ifade ederek, geniş ve kapsamlı bir program içerisinde Kuşimoto ziyaretinden ötürü Tümamiral Ertuğrul'a teşekkür etti. Tümamiral Ertuğrul görüşmenin ardından Belediye Başkanına TCG Gemlik Fırkateyninin şiltini ve çiniyle işlenmiş porselen bir tabak hediye etti. TCG Gemlik yarın Kuşimoto'da Ertuğrul Fırkateyni faciasında şehit olanları anma törenine katıldıktan sonra Tokyo'ya hareket edecek.